Σοκ από την επίθεση στο Τορόντο: «Τον είδα να εκτελεί εν ψυχρώ μια γυναίκα» (pics&vids)

Ήταν γύρω στις 10 το βράδυ της Κυριακής (περίπου 05:00 ώρα Ελλάδας) όταν ένας άνδρας, ντυμένος στα μαύρα, με μαύρο καπέλο και σακίδιο, άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστη λεωφόρο στην ελληνική συνοικία Γκρίκταουν του Τορόντο, βάζοντας στόχο τουλάχιστον δύο χώρους εστίασης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και 25 πυροβολισμούς, σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τον δράστη, καθώς περπατά στο πεζοδρόμιο, σταματά ξαφνικά, τραβάει όπλο κι αρχίζει να πυροβολεί:

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, ο Μαρκ Σόντερς, μια νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης της επίθεσης, ένας άνδρας περίπου 30 ετών, χρησιμοποίησε πιστόλι. Σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιό ήταν το κίνητρο του δολοφόνου. Ο Σόντερς τόνισε ότι «εξετάζουμε όλα τα πιθανά κίνητρα (...) δεν κλείνουμε καμιά πόρτα», στην έρευνα που διενεργείται.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονίζει η περιγραφή Ελληνίδας δημοσιογράφου για το μακελειό στην ελληνική συνοικία του Τορόντο, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Η Μπετίνα Διονυσόπουλος, δημοσιογράφος του CHTOAM Radio μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί στις 7», αναφέροντας ότι έβλεπε τους πυροβολισμούς από το παράθυρο του ραδιοφωνικού σταθμού όπου δουλεύει.

Ο Άντριου Μάντζιος, έπινε τον καφέ του με φίλους στο σημείο, όταν άκουσε πυροβολισμούς. Γύρισε και είδε τον ένοπλο να έρχεται προς το μέρος του. «Είχε μια φρικτή έκφραση στο πρόσωπό του», δήλωσε στην καναδική εφημερίδα "Globe and Mail" και πρόσθεσε ότι ο δράστης πλησίασε μια γυναίκα που είχε πέσει στο δρόμο καθώς προσπαθούσε να διαφύγει και την πυροβόλησε εν ψυχρώ, δύο ή τρεις φορές.

Ενώ όλοι έπεφταν στο έδαφος, είδε τον άνδρα να περπατά στη λεωφόρο και να πυροβολεί εναντίον καταστημάτων. Ένας φίλος του μάλιστα τον είδε να αλλάζει γεμιστήρα. Οι άνθρωποι «έπεφταν κάτω τριγύρω. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω τη γυναίκα την οποία, στην κυριολεξία, εκτέλεσε»,

«Πυροβολούσε, μετά υπήρχε παύση και μετά περισσότεροι πυροβολισμοί, μετά παύση και μετά ξανά πυροβολισμοί», δήλωσε στην ίδια εφημερίδα, ο Τζολ Τούλοκ, ο οποίος τη στιγμή της επίθεσης περπατούσε στη λεωφόρο. «Πρέπει να ακούστηκαν 20, 30 πυροβολισμοί, συνολικά. Απλά τρέχαμε. Ο κόσμος δεν φώναζε αλλά νομίζω ότι όλοι ανησύχησαν», πρόσθεσε. «Όλα έμοιαζαν σουρεαλιστικά, σχεδόν σα να μη συνέβαιναν».

Ένας οδηγός, ο Τζιμ Μέλις, είπε στην εφημερίδα ότι ένας λευκός άνδρας, με μαύρο καπέλο και μπαντάνα πυροβόλησε προς το παράθυρο μιας καφετέριας. Ο ένοπλος πέρασε τρέχοντας μπροστά από το αυτοκίνητό του, διέσχισε το δρόμο και τράβηξε όπλο, πρόσθεσε.

Η Στέιβι Καρνούσκου βρισκόταν μαζί με φίλους έξω από το μπαρ "Logo".

«Άκουσα "μπαμ, μπαμ" και γύρισα διότι νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα...και μετά η μητέρα ενός φίλου μου άρχισε να φωνάζει "μάς πυροβολούν-τρέξτε μέσα"», ανέφερε η Στέιβι Καρνούσκου. Κοιτάζοντας έξω είδε δύο θύματα, που της φάνηκε ότι ήταν γυναίκες, πεσμένα στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Δέκα λεπτά μετά, η Στέιβι Καρνούσκου βγήκε και είδε δύο γυναίκες πεσμένες στο έδαφος και ανθρώπους που προσπαθούσαν να τις σώσουν κάνοντάς τους τεχνητή αναπνοή. «Για την μία μπορούσα να δω τα πόδια της, ήταν μελανά», δήλωσε η γυναίκα με τρεμάμενη φωνή κλείνοντας με το χέρι το στόμα της. «Ηθελα να την βοηθήσω, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω».Είδε επίσης έναν άνδρα που είχε δεχθεί σφαίρα, πεσμένο στο αίθριο του αρτοποιείου-καφέ Lukumum και έναν άνδρα που προσπαθούσε να τον βοηθήσει.

Τής φάνηκε ότι πέρασαν τουλάχιστον δέκα λεπτά μέχρι να φθάσει η πυροσβεστική, ενώ η ίδια και άλλοι διαμαρτυρήθηκαν για το ότι η αστυνομία δεν έφθασε νωρίτερα.

«Ζω στο Ντάνφορθ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και πάντα υπάρχει γύρω ένα περιπολικό. Εάν υπήρχε ένα περιπολικό στην περιοχή αυτή, δεν θα μπορούσε να πυροβολεί επί τόση ώρα».

Ο Μάικλ Κοζάρις εργαζόταν στο εστιατόριο «Μεζές», όταν άκουσε τα «μπαμ».

«Νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά το εστιατόριο έχει θόρυβο και δεν το σκέφτηκα και πολύ. Όμως μετά τον δέκατο πυροβολισμό σκέφτηκα "ΟΚ, κάτι συμβαίνει» και είδα ανθρώπους στο αίθριο να πετάγονται».

Ένας συνάδελφος τού είπε «δεν είναι σφαίρες» και βγήκε έξω να δει. «Ακούμε πυροβολισμούς, αλλά δεν βλέπουμε τίποτε» Τότε, ένας άλλος συνάδελφος σερβιτόρος, ο Νικ, του είπε να μπει μέσα, τον τράβηξε και ακούστηκαν άλλοι δύο πυροβολισμοί. Και τότε ο Νικ λέει "Γα...το, με πυροβόλησε. Κάλεσε το 911, ένα ασθενοφόρο", Και αίμα έτρεχε από το χέρι του. Πιστεύουμε ότι η σφαίρα εξοστρακίσθηκε από το πόμολο της πόρτας».

Ο Μάικλ Κοζάρις λέει ότι τηλεφώνησε στο 911 και περίμενε στο ακουστικό πολλά λεπτά πριν κάποιος τρέξει έξω και αρπάξει έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός είπε στον συνάδελφό του ότι έρχεται ασθενοφόρο, αλλά θα πρέπει να περιμένει».

«Ο Νικ χάνει αίμα. Τρέχει παντού, και αρχίζει να χάνει τις αισθήσεις του», δήλωσε ο Κοζάρις και τότε ένα φίλος τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο κοντινό νοσοκομείο Michael Garron.

Ο Μάικλ Κοζάρις δήλωσε ότι άκουσε ότι ο συνάδελφός του έκανε ακτινογραφίες και πιστεύει ότι η σφαίρα βρίσκεται ακόμη στο χέρι του.

Η έκκληση της αστυνομίας για στοιχεία:

Τραυματιοφορείς, πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν μαζικά στη Danforth Avenue του Τορόντο, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου βρίσκονται δημοφιλή εστιατόρια, καφέ και καταστήματα. Σύμφωνα με το BBC, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα καφέ το οποίο ονομάζεται "Demetres".

Η κατάσταση στο Τορόντο όσον αφορά τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων έχει επιδεινωθεί πολύ φέτος. Οι θάνατοι σε τέτοια επεισόδια αυξήθηκαν στους 26 μέχρι στιγμής το 2018, δηλαδή κατά 53% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017, όταν είχαν σημειωθεί 17. Τα περιστατικά βίας στα οποία σημειώθηκε χρήση όπλων αυξήθηκαν στα 212 φέτος, κατά 13% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, όταν είχαν καταγραφεί 188.

Για τον δήμαρχο του Τορόντο, τον Τζον Τόρι, η πόλη έχει σοβαρό πρόβλημα με τη βία και τη χρήση όπλων: τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ εύκολα διαθέσιμα σε πάρα πολλούς, εξηγεί. Καταδίκασε την «άθλια» επίθεση κατά «ανθρώπων που απλά απολάμβαναν ένα βράδυ Κυριακής».

