Κριμαία: Συγκλονιστικά βίντεο από το μακελειό στο κολλέγιο τη στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ο 18χρονος Βλαντισλάβ Ροσλιακόφ πήγε το μεσημέρι στο κολέγιο, στην πόλη Κερτς, κρατώντας ένα τουφέκι. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα μέσα στον χώρο της σχολής. Κατά τα φαινόμενα αυτοπυροβολήθηκε.



Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη για το ποια θα μπορούσαν να ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν τον νεαρό να διαπράξει αυτήν την επίθεση, η οποία θυμίζει παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχολεία στις ΗΠΑ.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια ενέργεια που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και για την οποία η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα, όμως έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά βίαια επεισόδια στη χερσόνησο.

Πολλά από τα θύματα της επίθεσης ήταν έφηβοι οι οποίοι φέρουν τραύματα από σφαίρες και θραύσματα.

According to the witnesses of the explosion they also heard gun-fire together with the explosion. Later #Russia's Investigative Committee identified personality of a man who shot at people in #Kerch college - 18yo 4-year student Vladislav Roslyakov.https://t.co/Vk3QjmtFBi pic.twitter.com/bMg1ifBA3R