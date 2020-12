Η σωτηρία της ψυχής

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι οδηγίες για το πώς θα τα περάσουμε συνεχώς αυξάνουν λόγω της πανδημίας που δεν λέει να κοπάσει.

Το αντίθετο μάλιστα, βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να αυξάνονται και πάλι τα κρούσματα και ο αριθμός των θανάτων.

Έτσι όλες οι κυβερνήσεις ανά την υφήλιο δημιουργούν σενάρια προσπαθώντας να συγκρατήσουν το «θηρίο», ενώ ταυτόχρονα οι άνθρωποι να μπορέσουν να νιώσουν τη «μαγεία» των χριστουγέννων.

Το αποτέλεσμα είναι να ανοίγουν τα καταστήματα λιανικής να κλείνουν της εστίασης, να κλείνουν και της λιανικής και να εμφανίζεται το click away γι' αυτά, το take away για την εστίαση.

Πόσα άτομα θα γιορτάσουν μαζί: μία οικογένεια, δύο οικογένειες, εννιά άτομα και βοήθειά μας. Μέχρι ποια ώρα θα επιτρέπεται η κυκλοφορία; Και καλά για όλες τις ημέρες του χρόνου, για την Πρωτοχρονιά τι γίνεται; Συγκεντρώνονται δύο οικογένειες ή και μία οικογένεια: τέσσερα άτομα, η γιαγιά, ο παππούς και τα αδέλφια, τι ώρα θα αλλάξουν χρονιά και αν αλλάξουν κανονικά θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι τις πέντε τα ξημερώματα μαζί;

Δύσκολες εξισώσεις όταν έχεις να κάνεις με κοινωνικά όντα και όχι ρομπότ, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την ανεργία, την οικονομική εξαθλίωση, αλλά και την ψυχική υγεία των πολιτών σου, ενώ στο αντίπαλο δέος βρίσκεται η ίδια η ζωή, η αποτροπή των μαζικών θανάτων.

Όλα τα φώτα πλέον για τη σωτηρία, όχι μόνο της ψυχής μας, πέφτουν στα εμβόλια.

Όπου και σε αυτό το θέμα οι εξισώσεις πολλές και δύσκολες. Πόσα θα έρθουν, πότε θα έρθουν, πώς θα μεταφερθούν, ώστε να τηρηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες, αλλά και πώς θα φυλαχτούν στην κάθε χώρα, ώστε να ισχύουν οι απαιτούμενες συνθήκες φύλαξης και ασφάλειας.

Στην Ελλάδα ακούγεται ότι αστυνομία και στρατός θα συνδράμουν στο θέμα της φύλαξης των εμβολίων.

Τέλος πώς θα εμβολιάζεται ο κόσμος ώστε να μην υπάρξει συγχρωτισμός και ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι.

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα σε τι ποσοστό μπορεί να επηρεάσει τον γενικό πληθυσμό;

Η ελληνική κυβέρνηση πάντως δείχνει αποφασισμένη να λύσει τους γρίφους και να κερδίσει το στοίχημα, που δεν είναι άλλο από την γρήγορη επάνοδο της ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή στην κανονικότητα με τα λιγότερα δυνατό θύματα.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που μια έκτακτη κατάσταση δεν προκάλεσε επιβολή πρόσθετων βαρών στους πολίτες, αντιθέτως βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παραμένει πιστή στο σχέδιό της για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο η πολιτεία διέθεσε 23,9 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διοχετεύθηκαν στις τρεις κεντρικές προτεραιότητες που εξαρχής έθεσε η κυβέρνηση:

Στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στη φροντίδα εργαζομένων και ανέργων, στη διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Όλα αυτά χωρίς την επιβολή κανενός νέου φόρου.

Ιδιαιτέρως σημαντικό στην παρούσα φάση για την γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας και συγκράτηση της ανεργίας είναι η άμεση και ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που δίνονται στη χώρα μας.

Καλά Χριστούγεννα με υγεία!

*H Μαριάνθη Δ. Καφετζή - Ραυτοπούλου είναι Οικονομολόγος, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πολιτευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα Β1 Αθηνών