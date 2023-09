Οι Καρντάσιανς της πολιτικής

Ξέρετε τι πρωινό τρώει ο Στέφανος Κασσελάκης;

Chocolate protein oats. Αποτελείται από βρώμη, γάλα, κακάο, μέλι, μπανάνα, φυστικοβούτηρο και του χαρίζει 571 θερμίδες. Πολλές, θα σκεφτείτε. Μην ανησυχείτε. Έμαθα από τα πρωινά, ότι πηγαίνει τακτικά γυμναστήριο και κάνει βάρη. Πόσα σηκώνει όμως; Αυτό γιατί δεν μας το λέει κανείς!

Επίσης άκουσα, κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια για το αμάνικο μπλουζάκι, που επιλέγει όταν γυμνάζεται. Να , αλλά μετά την γυμναστική δεν αλλάζει; Και αν αλλάζει τι φοράει; Αν όχι, δεν φοβάται μην πουντιάσει;

Το σπίτι του στην Εκάλη, είπαν πως έχει 7 υπνοδωμάτια και 8 τουαλέτες. Ποιες είναι WC και ποιες κανονικές; Αυτό γιατί δεν το διευκρινίζετε; Έχει μπαρ, πισίνα και κελάρι. Φωτογραφίες από το κελάρι, όμως, πουθενά δεν βρήκα δυστυχώς!

Τι άλλο; Α ναι. Το σπίτι στις Σπέτσες. Ο Στέφανος, την παρούσα στιγμή το ανακαινίζει. Ενώ πληροφορηθήκαμε τα πάντα , ξέρετε που υστερεί το ρεπορτάζ. Θα βάλει άραγε πισίνα ή όχι; Εγώ προτείνω να βάλει , γιατί πες ότι μια μέρα βαριέται να πάει στην θάλασσα…. Ωχ! Σε ποια παραλία των Σπετσών βουτάει ο κ. Κασσελάκης; Να κάτι άγνωστο. Για τις Καρντάσιανς γνωρίζουμε μέχρι και τι εσώρουχο προτιμούν. Και για την Ελένη Μενεγάκη της πολιτικης δεν μάθαμε ούτε αν παίζει ρακέτες ή βόλλευ.

Μετά από αυτά και άλλα πολλά που βγαίνουν καθημερινώς, έχω την εντύπωση πως το βαπόρι του υποψηφίου αρχηγού, έχει αγκυροβολήσει στην ψυχαγωγία. Μια περσόνα που η ζωη του θυμίζει «keep up with the kardashians», θέλει να μπει στην πολιτική. Και ενώ προσπαθούμε να μάθουμε ακόμη και σε ποια στάση κοιμάται, δεν έχουμε μάθει τίποτα για το πολιτικό του πλάνο. Δεν λέω , αντικειμενικά είναι πολύ ωραίος άνδρας. Βασικά κούκλος.

Αλλά στη Βουλή ή στο εξωτερικό θα ήθελα να μας εκπροσωπεί πολιτικός και όχι ο George Clooney. Μετά χαράς, να τον θαυμάζω σε ταινίες, εκπομπές, εκδηλώσεις , αλλά ως εκεί. Θα μου πείτε, ένας σταρ δεν μπορεί να γίνει πολιτικός; Εδώ εντοπίζουμε κάθε καρυδιάς καρύδι στους 300 μας. Συμφωνώ. Απλά , κάποια στιγμή, πέρα από το υπέροχο χαμόγελο του, θα ήθελα να ακούσω λεπτομερώς τις απόψεις του. Ζωντανά, ιδανικά, όχι σε βίντεο.

Που καταλήγουμε; Ότι η δύναμη της τηλεόρασης είναι αδιαμφισβήτητη. Πουλάει ο κ. Κασσελάκης αλλά ταυτόχρονα τον πουλάνε εξαιρετικά. Η περιέργεια της κλειδαρότρυπας, σε κάνει να θες να μάθεις τα πάντα για τον άλλον. Αυτά τα πάντα , οι εκπομπές τα δίνουν στους ψηφοφόρους- τηλεθεατές.

Και πιθανών, ο ίσως μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας, να χρωστάει πολλά στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανά , και λιγότερα στον καθρέφτη του!