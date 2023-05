Μπιγιονσέ - Jay-Z: Αγόρασαν το ακριβότερο σπίτι που πουλήθηκε ποτέ στην Καλιφόρνια (pics)

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation)

Η επενδυση που έκανε η Μπιγιονσέ και ο σύζυγος της Jay-Z

H Μπιγιονσέ και ο σύζυγός της Jay-Z φέρεται - σύμφωνα με την New York Post - να ξόδεψαν 200 εκατ. δολάρια για ένα υπερπολυτελές ακίνητο στο Μαλιμπού.

Η έπαυλη είναι σχεδιασμένο από τον ίδιο αρχιτέκτονα που επιμελήθηκε το σπίτι του Κάνιε Γουέστ.

Σύμφωνα με το TMZ, το διάσημο ζευγάρι αγόρασε το περίπου 3.700 τ.μ. σπίτι στο Μαλιμπού που βρίσκεται σε μια έκταση 31 στρεμμάτων από τον William Bell Jr. - έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο.

Ο Bell χρειάστηκε σχεδόν 15 χρόνια για να κατασκευάσει την εξ ολοκλήρου από τσιμέντο έπαυλη, ενώ χρεώθηκε σχεδόν 100 εκατ. δολάρια σε δάνεια. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι τελικά αποχωρεί με κέρδος.

Μπιγιονσέ: Ανοίγει πόλεμο με την εφορία

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, φέρεται να έχει υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS), ζητώντας να δικαστεί στο Λος Άντζελες. Αυτό σύμφωνα με νομικά έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το περιοδικό People.

Η IRS επέδωσε πρόσφατα στη Mπιγιονσέ Νόουλς, μια ειδοποίηση ανεπάρκειας, ισχυριζόμενη ότι χρωστούσε 2,69 εκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτους φόρους. Στο ποσό αυτό αναλυτικά περιλαμβάνονται 805.850 δολάρια για το 2018 και 1.442.747 δολάρια για το 2019, καθώς και επιπλέον 449.719,40 δολάρια σε κυρώσεις.

Η νομική ομάδα της ποπ σταρ υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 868.766 δολάρια θα πρέπει να διαγραφούν, καθώς δόθηκαν ως φιλανθρωπική δωρεά αφορολόγητη. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Michael Cohen είπε: «Συνεργαζόμαστε με την IRS και αναμένουμε ότι το θέμα θα επιλυθεί σύντομα».

Νωρίτερα φέτος, η Μπιγιονσέ έγινε η καλλιτέχνης με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των Grammys, κατακτώντας το ρεκόρ από τον αείμνηστο Ούγγρο-Βρετανό μαέστρο Γκέοργκ Σόλτι. Η καλλιτέχνης προτάθηκε σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες για την τελετή του 2023, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων βραβείων Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Δίσκος της Χρονιάς.

Στις φετινές της νίκες περιλαμβάνεται το καλύτερο τραγούδι R&B (για το "Cuff It"), Καλύτερη Dance/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση (για το "Break My Soul"), Καλύτερη Παραδοσιακή Παράσταση R&B ("Plastic Off the Sofa") και Καλύτερη Dance/Ηλεκτρονική Μουσική Αλμπουμ. Στο τέλος συγκέντρωσε συνολικά 32 βραβεία, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 31 του Σόλτι.

Αποδεχόμενη το τελευταίο βραβείο, είπε στους παρευρισκόμενους: «Προσπαθώ να μην είμαι πολύ συναισθηματική. Προσπαθώ να απολαύσω αυτή τη νύχτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με προστάτεψε... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον θείο μου Τζόνι που δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ στο πνεύμα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, που με αγάπησαν, που με ώθησαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμορφο σύζυγό μου, τα όμορφα παιδιά μου που με παρακολουθούν στο σπίτι».