Το τερμάτισε η Mπρίτνεϊ Σπίαρς: H oλόγυμνη φωτογραφία που ανέβασε στο instagram

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς γεμίζει το τελευταίο διάστημα τον λογαριασμό της στο Instagram με φωτογραφίες οι οποίες την εμφανίζουν σχεδόν γυμνή

Η πρόσφατα διαζευγμένη τραγουδίστρια ανεβάζει συνεχώς στα social media όλο και πιο προκλητικές φωτογραφίες, γεγονός που φαίνεται να μην αρέσει σε πολλούς από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτρέπουν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς με καλό τρόπο να βάλει ένα «φρένο» σε όλο αυτό.

Το βράδυ της Πέμπτης η ποπ σταρ ανέβασε μια ολόγυμνη φωτογραφία της σε παραλία.

«Σπάει» ρεκόρ η αυτοβιογραφία της μέσα σε λίγες ώρες

Το βιβλίο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «σπάει ταμεία» . Η αυτοβιογραφία της ποπ σταρ με τίτλο The Woman in Me που κυκλοφόρησε χθες (24/1) έγινε η No1 σε πωλήσεις αυτοβιογραφία διασήμου, καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμα και το έργο Spare του πρίγκιπα Harry, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα το 2023, βγάζοντας στο φως τα άπλυτα του Μπάκιγχαμ.

Η ίδια η Μπρίτνεϊ ενημέρωσε τους οπαδούς της για την ευχάριστη εξέλιξη, αναρτώντας μία δημοσίευση στο Instagram με το εξώφυλλο του βιβλίου και γράφοντας «Συμβαίνει! Το βιβλίο μου είναι τα απομνημονεύματα διασημοτήτων με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία και είναι μόνο η 1η μέρα ! Ευχαριστώ τους θαυμαστές που με υποστήριξαν τόσο πολύ ! Σας αγαπώ όλους».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της είχε προσελκύσει όλα τα βλέμματα, από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του και περιέχει πολλές αποκαλύψεις για την πολυτάραχη ζωή της, από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι την επώδυνη κηδεμονία από τον πατέρα της. Η 41χρονη σήμερα σταρ εμβαθύνει στις σχέσεις της, τους αποτυχημένους γάμους, στις μάχες ψυχικής υγείας που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια μπροστά στις κάμερες.

Στα πρώτα χρόνια της ανόδου της στο σούπερ σταρ - ξεκινώντας το 1998 με την κυκλοφορία του ...Baby One More Time - η Μπρίτνεϊ φαινόταν να τα έχει όλα, αλλά όπως αποκαλύπτουν τα απομνημονεύματα συνέβαιναν πολύ περισσότερα κάτω από την επιφάνεια.