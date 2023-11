Χριστίνα Μπόμπα: «Περνάω μια μεταβατική περίοδο»

Η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψε πως βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο.

Μερικές ημέρες μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρασε ξανά η Χριστίνα Μπόμπα. Μετά την επιστροφή της από το Λονδίνο, η γνωστή Influencer αφιερώθηκε στις δίδυμες κόρες της αλλά και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από το Instagram.

Η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις τελευταίες αυτές ημέρες, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Ωστόσο η ίδια νιώθει ξανά δημιουργική και αναμένεται να επιστρέψει με νέες ιδέες.

«Οι τελευταίες μέρες ήταν λίγο απαιτητικές… αλλά και πολύ δημιουργικές! Περνάω μια μεταβατική περίοδο (σας τα έχω ξαναπεί), αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη για όλα όσα δουλεύω και ανυπομονώ τόσο να αρχίσω να σας τα δείχνω ένα ένα σιγά σιγά ! Cheers to new beginnings! Cheers to our dreams coming true!» έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα στη λεζάντα της ανάρτησής της.