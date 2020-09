Η Μαράια Κάρεϊ εξυμνεί τις γυναίκες πρωταθλήτριες (vid)

Πρεμιέρα έκανε το νέο video clip της Μαράια Κάρεϊ για το τραγούδι «Save the Day».

Το βίντεο για το καινούριο της τραγούδι προβλήθηκε κατά τη εκκίνηση της μετάδοσης από το τηλεοπτικό κανάλι ESPN του Πρωταθλήματος Τένις των ΗΠΑ, το US Open Women’s Singles Championship.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εικόνες αθλητριών εμφανίζονται στο βίντεο ενώ η Μαράια Κάρεϊ τραγουδά από την πίσω θέση μιας κλασσικής καμπριολέ Cadillac.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την τραγουδίστρια να φορά μία μάσκα προστασίας προσώπου.

Κατά την κυκλοφορία του τραγουδιού η Μαράια Κάρεϊ έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστώ @USOpen για αυτήν την καταπληκτική τηλεοπτική πρεμιέρα του τραγουδιού μου "Save The Day". Είναι πολύ μεγάλη τιμή και είμαι συγκινημένη που μοιράζομαι το μήνυμα του τραγουδιού με αυτές τις θαυμάσιες γυναίκες πρωταθλήτριες. @MariahCarey».

https://www.instagram.com/p/CFDRNpCg2rE

Στο «Save The Day» έχει συμπεριληφθεί απόσπασμα της επιτυχίας των Fugees του 1996 «Killing Me Softly» remake του «Killing Me Softly WIth His Song» του 1973 της Ρομπέρτα Φλακ.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

