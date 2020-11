Πώς η πανδημία επηρέασε βασικές δεξιότητες των παιδιών

Τι παρατηρήθηκε στα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Τα παιδιά έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τα μέτρα που που εφαρμόζονται για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Το κλείσιμο των σχολείων και η τηλεργασία των γονιών επέφεραν σημαντικές αλλαγές στις δεξιότητες των μικρών παιδιών, αναφέρει το today.com. Για παράδειγμα, ορισμένα ξέχασαν πώς να τρώνε με το πιρούνι ή ξαναφόρεσαν πάνες.

Η ανεξάρτητη αρχή Ofsted (Office for Standards in Education, Children Services and Skills) του Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσίευσε πέντε εκθέσεις με ευρήματα από 900 και πλέον επισκέψεις σε φορείς παροχής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας σε όλη την Αγγλία από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκθέσεων, τα παιδιά που επλήγησαν περισσότερο ήταν αυτά της νηπιακής ηλικίας με εργαζόμενους γονείς, τα οποία «βίωσαν το λιγότερο χρόνο με τους γονείς τους αλλά και με τα άλλα παιδιά», όπως δήλωσε η επικεφαλής επιθεωρήτρια Amanda Spielman.

'Οπως αναφέρει, κάποια παιδιά που κατάφεραν να σταματήσουν την πάνα άρχισαν να τη χρησιμοποιούν ξανά, ενώ «άλλα που είχαν κατακτήσει βασικές δεξιότητες, όπως να τρώνε με πιρούνι και μαχαίρι τις ξέχασαν για να μην αναφέρουμε την απώλεια της πρώιμης προόδου σε λέξεις και αριθμούς», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στα μεγαλύτερα παιδιά, ορισμένα έμειναν πίσω στα μαθηματικά, είχαν προβλήματα με τη γλώσσα αλλά και τη συγκέντρωση ή έχασαν τη φυσική τους κατάσταση, ανέφερε η έκθεση. Έντονα ήταν και τα σημάδια ψυχικής δυσφορίας, τα οποία εμφανίστηκαν με αυξημένες διατροφικές διαταραχές και αυτοτραυματισμούς.

Υπήρξαν όμως και ορισμένα θετικά στοιχεία, όπως ότι αρκετά παιδιά πέρασαν ποιοτικό χρόνο με τους γονείς τους ή τους ανθρώπους που τα πρόσεχαν.

Αξιωματούχοι στην Ουαλία, που έχουν επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς COVID-19 σε σύγκριση με την Αγγλία, ανακοίνωσαν ότι οι εξετάσεις για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ακυρωθούν για το 2021 εν μέσω συνεχιζόμενων σχολικών διαταραχών που προκαλούνται από την πανδημία.

Η υπουργός Παιδείας της Ουαλίας Kirsty Williams είπε ότι η πανδημία έχει καταστήσει «αδύνατη την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τη διεξαγωγή εξετάσεων» και η απόφαση αυτή «αποβάλει την πίεση από τους μαθητές».