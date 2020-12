Η Σερ αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει χαρίσει ποτέ τη φωνή της σε σειρά

Γιατί δεν έχει κάνει ποτέ μεταγλώττιση.

Κανείς δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει την μακρά καριέρα της Cher στον χώρο της ψυχαγωγίας (τόσο όσο τραγουδίστρια αλλά και ως ηθοποιός). Μπορεί όλοι να την γνωρίζουν ως μια από τις πιο μεγάλες stars της μουσικής, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που αποκάλυψε το υποκριτικό της ταλέντο, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ποιος μπορεί να ξεχάσεις ταινίες όπως οι Silkwood, The Witches of Eastwick, Moonstruck, Will & Grace, Burlesque και Mamma Mia, ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει και που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία όπου κι όποτε προβλήθηκαν.

Πολλοί αναρωτιόνται λοιπόν για ποιο λόγο η διάσημη star δεν έχει χαρίσει ακόμη τη φωνή της σε κάποια ταινία, καθώς διαθέτει μια χαρακτηριστική φωνή.

«Είμαι διάσημη εδώ και ένα εκατομμύριο χρόνια», είπε με αυτοσαρκαστική διάθεση η τραγουδίστρια, και συνέχισε: «Κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ να κάνω μεταγλώττιση», είπε στο People. «Έχω μια παράξενη φωνή, νομίζω, για μεταγλώττιση, γιατί ο τόνος μου είναι πολύ μονότονος. Εννοώ, είναι καλύτερα να βλέπεις το πρόσωπό μου όταν μιλάω. Αλλά είναι πολύ παράξενο ...το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι μισώ να ακούω τον εαυτό μου. Έχω μια παράξενη φωνή», λέει η Cher.