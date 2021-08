Αυτοί είναι οι 15 πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ: Το Netflix έφερε τη μεγάλη ανατροπή

Οι νέοι κανόνες του «παιχνιδιού» της κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστές πλατφόρμες όπως το Netflix αυξάνουν κατά πολύ τις αμοιβές των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Μια μεγάλη ανατροπή περιείχε η φετινή λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ με το Netflix να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα γι’ αυτή την αλλαγή και την «εκθρόνιση» του Ντουέιν Τζόνσον από την πρώτη θέση λόγω των συνεχειών της ταινίας Knives Out (σ.σ. ο ελληνικός τίτλος είναι «Στα μαχαίρια») με κεντρικό ήρωα έναν ιδιόρρυθμο ντετέκτιβ ο οποίος βοηθάει την αστυνομία στη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου ενός διάσημου και πάμπλουτου συγγραφέα, πατριάρχη μιας εκκεντρικής οικογένειας.

Πρωταγωνιστής τόσο της πρώτης ταινίας όσο και των επόμενων δύο για τις οποίες το Netflix φέρεται να έχει αποφασίσει να επενδύσει 450 εκατομμύρια δολάρια είναι ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος χάρη σε αυτή την επιλογή είναι, σύμφωνα με το Variety, ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός με έσοδα της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων αφήνοντας πολύ πίσω του τον «The Rock». Ο Τζόνσον, πάντως, παρά την απώλεια των πρωτείων, εξακολουθεί να γεμίζει με αρκετά μηδενικά τους τραπεζικούς του λογαριασμούς καθώς τα έσοδα του μόνο από τις ταινίες υπολογίζονται στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Netflix να προχωρήσει στην επένδυση αυτή φέρεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι η ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ είχε σημαντικό ύψος κερδών καθώς το μπάτζετ της ήταν μόλις 40 εκατομμύρια δολάρια αφήνοντας, έτσι, μεγάλο περιθώριο κερδών μιας και έγινε δεκτή, το 2019 όταν και κυκλοφόρησε, με θετικές κριτικές και καλά ταμεία μολονότι δεν συνδεόταν με κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο ή κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο. Συγκεκριμένα τα έσοδα από τα εισιτήρια ήταν της τάξης των 311 εκατομμυρίων αριθμός πολλαπλάσιος του αρχικού προϋπολογισμού της ταινίας που χάρισε στον σκηνοθέτη της, Ράιαν Τζόνσον, μια υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου σεναρίου.

Τόσο ο Κρέγκ όσο και ο Τζόνσον στην πραγματικότητα δρέπουν καρπούς από τον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στους νέους «παίχτες» της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής όπως το Netflix, το HBO Max, το Disney Plus και το Apple TV Plus, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν το καλύτερο προϊόν για τους συνδρομητές τους.

Τη στιγμή, δηλαδή, που ο 53χρονος Βρετανός ηθοποιός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών χάρη στα 100 εκατομμύρια δολάρια του Netflix, ο Αμερικανός ανταγωνιστής του και νο2 στη λίστα θα εισπράξει 50 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία Red One της Amazon.

O Ντουέιν Τζόνσον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς AP Photo

O ίδιος «κανόνας» ισχύει και για το νο3 της λίστας, τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Γουίλ Σμιθ ο οποίος θα βάλει 40 εκατομμύρια δολάριά στον λογαριασμό του για την ταινία με τίτλο King Richard που πραγματεύεται τη ζωή του πατέρα των αδερφών Βίνους και Σερένα Γουίλιαμς, μετά την απόφαση της Warner Bros να κυκλοφορήσει η ταινία ταυτόχρονα και στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα HBO Max, κίνηση που εκτιμάται ότι θα περικόψει τα έσοδα από τα εισιτήρια καθώς αρκετοί θα είναι αυτοί που θα προτιμήσουν μια προβολή στο σπίτι τους με ένα μικρό ή ακόμα και μηδενικό κόστος.

Ισόβαθμος του Γουίλ Σμιθ ο Ντένζελ Ουάσινγκτον ο οποίος αύξησε τον λογαριασμό του κατά επίσης 40 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του ως αστυνομικού που προσπαθεί να συλλάβει έναν κατά συρροή δολοφόνο στην ταινία The Little Things.

Την πρώτη πεντάδα με έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων κλείνουν οι Λεονάρντο ντι Κάπριο και Μαρκ Γουόλμπεργκ. Ο ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στην κωμωδία Don't Look Up η οποία είναι, επίσης, παραγωγής του Netflix και αναμένεται στους κινηματογράφους στις 10 Δεκεμβρίου και στην πλατφόρμα την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου). Ο Γουόλμπεργκ, αντίθετα, πρωταγωνιστεί στην ταινία Spenser Confidential και υποδύεται έναν πρώην αστυνομικό που προσπαθεί να εξιχνιάσει τους φόνους δύο αστυνομικών της Βοστώνης.

Η ταινία με τον Ντι Κάπριο εξασφάλισε, μάλιστα, την εμφάνιση στη λίστα και της συμπρωταγωνίστριας του, Τζένιφερ Λόρενς, η οποία υποδύεται μια αστρονόμο – όπως και ο πρωταγωνιστής του «Τιτανικού» - που προσπαθεί να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι ένας κομήτης πλησιάζει για να καταστρέψει τη Γη. Μαζί με την Λόρενς με έσοδα 25 εκατομμύρια δολάρια βρίσκεται η Τζούλια Ρόμπερτς χάρη στην ταινία Leave The World Behind (σ.σ. και αυτή παραγωγής Netflix) στην οποία συναντά για πρώτη φορά μετά το 1993 και το The Pelican Brief τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι μαζί με την Τζένιφερ Λόρενες οι πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες ηθοποιοί AP Photo

Στις επόμενες θέσεις της λίστας (8-12) «ισοψηφούν» με έσοδα 20 εκατομμυρίων δολαρίων η Σάντρα Μπούλοκ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο Κρις Χέμσγουορθ και ο Μπράντ Πιτ με τα χρήματα που τελικά θα βάλουν στους λογαριασμούς τους ενδεχομένως να είναι ακόμα περισσότερα αν οι ταινίες τους τα πάνε καλά στα ταμεία των κινηματογράφων.

H Σάντρα Μπούλοκ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία The Lost City of D που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 15 Απριλίου 2022 στον ρόλο μιας συγγραφέως η οποία εμπλέκεται σε μια υπόθεση απαγωγής μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Τσάνινγκ Τάτουμ με την υπόθεση να εκτυλίσσεται σε μια ζούγκλα. «Ευχαριστώ» θα πρέπει να πει στο Netflix και ο Ράιαν Γκόσλινγκ για τα 20 εκατομμύρια δολάρια που του δίνει για την ταινία The Grey Man στην οποία έχει επενδύσει πολλά η πλατφόρμα καθώς το μπάτζετ της υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια για να αφηγηθεί την ιστορία ενός πρώην πράκτορα της CIA που έχει γίνει πληρωμένος δολοφόνος και τελικά προσπαθεί να σώσει τις κόρες του αν και αυτές δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του.

Όσο για τον Χέμσγουορθ αυτός οφείλει την παρουσία του στη λίστα στην τέταρτη ταινία της σειράς με πρωταγωνιστή τον διάσημο θεό της Marvel, Θορ, και η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου 2022 ενώ ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στη λίστα για τον ρόλο του ως ένας από τους πέντε δολοφόνους που βρίσκονται πάνω στο ίδιο τρένο στην ταινία Bullet Train η οποία προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου του 2022.

Την 15αδα κλείνουν ο Μάικλ Τζόρνταν με 15 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του στην ταινία Without Remorse ως ένας πεζοναύτης που προσπαθεί να εκδικηθεί τη δολοφονία της γυναίκας του, ο Τομ Κρούζ με 13 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία Top Gun: Maverick η οποία έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ σηματοδόντας την επιστροφή του διάσημου ηθοποιού στο πιλοτήριο ενός πολεμικού αεροσκάφους και ο Κιάνου Ριβς με 12 εκατομμύρια δολάρια για το The Matrix: Resurrections την τέταρτη ταινία της δημοφιλούς σειράς με πρωταγωνιστή τον Νίο, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου.