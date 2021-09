Ένας αστεροειδής που λεγόταν... Φρέντι Μέρκιουρι

5 Σεπτεμβρίου 1946: Η μέρα που ήρθε στον κόσμο ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, που έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους ροκ σταρ όλων των εποχών. Ο Φρέντι Μέρκιουρι έζησε, έφυγε και επέστρεψε για να παραμείνει για πάντα ανάμεσα στα άστρα...

Φρέντι Μέρκιουρι: Ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα και πάμπολλες πλευρές. Τα τραγούδια που έγραψε για και με τους Queen γέμισαν στάδια σε όλη την υφήλιο και δικαίως πέρασαν και ανήκουν στην ιστορία.

Ο απόλυτος ερμηνευτής και σόουμαν, ένας ανεπανάληπτος αστέρας της ροκ που λάτρευε την ντίσκο, την κλασική μουσική και το μπαλέτο. Ένα πνεύμα ανήσυχο, αεικίνητο, ένας χαμελαίων που άλλαζε πρόσωπα επί σκηνής και αποθέωνε τις μεταμοφρώσεις.

«Δεν με νοιάζει τι θα κάνετε με τη μουσική μου, μόνο μην με κάνετε να φαίνομαι βαρετός», είχε ζητήσει λίγο πριν πεθάνει από AIDS, το 1991.

Η ζωή του σε στάσεις

Γεννημένος στη Ζανζιβάρη στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 ως Φαρόχ Μπουλσάρα (Farrokh Bulsara) ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς δημιουργούς και τραγουδιστές όλων των εποχών, με το τεράστιο εύρος φωνής και τη μοναδική του θεατρικότητα, ενώ η καριέρα του απογειώθηκε ως συνθέτη και πιανίστα του βρετανικού συγκροτήματος Queen.

1955: Στάλθηκε πίσω στην Ινδία στο St. Peter's School, ένα αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στο Panchgani, 250 χλμ. περίπου από τη Βομβάη (το σημερινό Mumbai). Εκεί πήρε το παρατσούκλι «Φρέντι» που θα κρατούσε για όλη του τη ζωή. Ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε το μουσικό ταλέντο του και πρότεινε στους γονείς του να κάνει μαθήματα πιάνου, πράγμα που έγινε όταν ήταν επτά ετών, ενώ τραγουδούσε στη χοροδία του σχολείου.

1963: Επέστρεψε στη Ζανζιβάρη, η οποία στα τέλη του της χρονιάς απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1964: Η επανάσταση που ξέσπασε κατά του σουλτάνου της Ζανζιβάρης ανάγκασε τον 17χρονο τότε Φρέντι να φύγει από τη Ζανζιβάρη και να εγκατασταθεί μαζί με την οικογένειά του στο Λονδίνο.

1968: Οι Τιμ Στάφελ (τραγουδιστής και μπασίστας), Μπράιαν Μέι (κιθάρα) και Ρότζερ Τέιλορ (ντραμς) ίδρυσαν την μπάντα Smile.

1969: Αποφοίτησε από το Ealing College of Art, όπου σπούδασε γραφιστική. Τότε συμμετείχε στο συγκρότημα από το Λίβερπουλ με όνομα Ibex, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Wreckage. Μπήκε στην μπάντα The Dovedale Towers για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και, όταν αυτή απέτυχε, μπήκε στους Sour Milk Sea, οι οποίοι επίσης διαλύθηκαν στις αρχές του 1970.

Ωστόσο, και οι Smile διαλύθηκαν με την αποχώρηση του Στάφελ, για να επανενωθούν το 1970, με την προσθήκη του Φρέντι Μέρκιουρι στα φωνητικά. Το 1971 μπήκε στο συγκρότημα και ο μπασίστας Τζον Ντίκον.

Το συγκρότημα άλλαξε όνομα και «βαφτίστηκε» Queen, ένα όνομα «δυνατό, οικουμενικό και άμεσο», κατά τον ίδιο.

Την ίδια χρονιά, άλλαξε και το επώνυμό του σε Μέρκιουρι.

1973: Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ με το όνομά τους, χωρίς να κάνει όμως μεγάλη επιτυχία. Καλύτερη τύχη είχαν τα δύο επόμενα άλμπουμ «Queen II» και «Sheer Heart Attack».

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το οπερατικό «Bohemian Rhapsody», το οποίο παρέμεινε το 1975 για 9 εβδομάδες στο Νο1 στα charts της Αγγλίας και άλλες έξι το 1991, μετά τον θάνατο του Μέρκιουρι. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης πρώτο στη λίστα «British Hit Singles» - Top 100 Singles του Βιβλίου Γκίνες.

Η πορεία τους ήταν πια ανοδική. Το επόμενο άλμπουμ, το «A Day at the Races» περιείχε το «Somebody to Love», ενώ ακόμη πιο ψηλά ανέβηκαν με το άλμπουμ «News of the World» από το οποίο βγήκαν οι διαχρονικές επιτυχίες «We Will Rock You» και «We Are the Champions».

Τέλη 1970: Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Jazz» και «The Game», από το οποίο ξεχώρισε το «Another One Bites the Dust».

1980: Έγραψαν τη μουσική για την ταινία Flash Gordon (1980)

1984: Κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Works», με τα τραγούδια «I Want to Break Free», «Radio Ga Ga» και «Hammer to Fall» να γράφουν επίσης ιστορία.

1985: Το συγκρότημα συμμετείχε στην ιστορική συναυλία «Live Aid», με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση του συνεχιζόμενου λιμού στην Αιθιοπία, μαζί με πασίγνωστους καλλιτέχνες της εποχής.

Η εμφάνισή τους στη συναυλία άφησε ιστορία.

Επηρεασμένοι και εμπνευσμένοι από τη συναυλία, που παρακολούθησαν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι από 100 διαφορετικές χώρες και στην οποία παρευρέθηκαν 90.000 άτομα, ηχογράφησαν το «One Vision», που μπήκε στο άλμπουμ A Kind of Magic. Τραγούδια από αυτό το άλμπουμ αποτέλεσαν το soundtrack της ταινίας Highlander (1986), ενώ ο Μέι εμπνεύστηκε από την ταινία και έγραψε το «Who Wants to Live Forever».

1986: Το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία περιοδεία του. Ονομάστηκε «Magic Tour», με 26 συναυλίες στην Ευρώπη.

Το συγκρότημα διαλύθηκε και ο Φρέντι Μέρκιουρι, που είχε ήδη κάνει μια solo δουλειά με το άλμπουμ «Mr. Bad Guy» που κυκλοφόρησε το 1985, συνεργάστηκε με τη Μονσερά Καμπαγιέ και μαζί κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Barcellona». Το ομότιτλο τραγούδι «Barcellona» συνόδευε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

1989: Οι Queen επανήλθαν με το άλμπουμ «The Miracle».

1990: Το συγκρότημα επέστρεψε στο στούντιο, όπου ηχογράφησαν το άλμπουμ «Innuendo», το τελευταίο πριν αποσυρθεί ο Μέρκιουρι από τη δισκογραφία.

Το τελευταίο τραγούδι είναι το «The Show Must Go On». Οι στίχοι του μαρτυρούσαν ότι ο Μέρκιουρι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και γνώριζε, πως δεν θα είχε ακόμη πολύ χρόνο ζωής.

Λίγους μήνες αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο Φρέντι Μέρκιουρι έπασχε από τον ιό του AIDS. Σαράντα οκτώ ώρες μετά, στις 24 Νοεμβρίου του 1991, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Το 1992, οι εναπομείναντες Queen οργάνωσαν μία συναυλία στο Γουέμπλεϊ προς τη μνήμη του με σκοπό τα χρήματα της συναυλίας να δοθούν στους ασθενείς με AIDS.

Μερικοί από τους συμμετέχοντες ήταν οι: Τζορτζ Μάικλ, Τζέιμς Χέτφιλντ, Ρόμπερτ Πλαντ, Guns N' Roses, Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Μπόουι, Τσούκερο, Λάιζα Μινέλι, Άνι Λένοξ, Scorpions και άλλοι.

Οι Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Τζιμ Μπιτς ίδρυσαν τη Mercury Phoenix Trust, οργάνωση για την ενίσχυση των ασθενών του AIDS.

1955: Κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Made in Heaven«», το οποίο περιείχε τα τελευταία ηχογραφημένα κομμάτια με τη φωνή του Μέρκιουρι, «A Winter's Tale», «You Don't Fool Me» και «Mother Love», τα οποία ηχογράφησε λίγους μήνες πριν πεθάνει.

Επειδή το «Mother Love» ηχογραφήθηκε σταδιακά, ο Μέρκιουρι δεν πρόλαβε να τραγουδήσει την τελευταία του στροφή, την οποία τελικά τραγούδησε ο Μπράιαν Μέι μετά τον θάνατό του.

Ένας αστεροειδής στην τροχιά του Φρέντι Μέρκιουρι

Το 1991, χρονιά θανάτου του Μέρκιουρι, ανακαλύφθηκε ο αστεροειδής «17473», στον οποίο δόθηκε το όνομά του... «17473 Φρέντι Μέρκιουρι» από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης.

H ονοματοδοσία του αστεροειδούς έγινε γνωστή από τον κιθαρίστα των «Oueen» και αστροφυσικό Μπράιαν Μέι, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία.

Ο αστεροειδής «17473 Φρέντι Μέρκιουρι» είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος, διαμέτρου περίπου τριών χιλιομέτρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Στην ίδια πάνω κάτω τροχιά με τον ίδιο...

Για τον Φρέντι Μέρκιουρι είπαν...

«Αν δεν είχα τους στίχους του όταν ήμουν παιδί, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν. Μου έμαθε όλα τα είδη της μουσικής... μου άνοιξε τους ορίζοντες. Ποτέ δεν είχα στην πραγματικότητα μεγαλύτερο δάσκαλο στη ζωή μου»

Axl Rose



«Από όλους τους θεατρικούς ερμηνευτές, ο Φρέντι το πήγε πιο μακριά από όλους. Το πήγε πέρα από τα άκρα»

David Bowie



«Συνήθιζε να με παίρνει ο ύπνος στο βανάκι, ακούγοντας τους Queen. Ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι που έμενε από μπαταρία. Και τότε κολλούσαμε. Αυτό συνέβη αρκετές φορές. Μέναμε από μπαταρία, επειδή ακούγαμε τους Queen τόσο πολύ»

Kurt Cobain

«Φρέντι Μέρκιουρι, ένας ασύλληπτος ροκ σταρ, που πέρασε από το πολιτιστικό τοπίο μας σαν κομήτης, που διασχίζει τον ουρανό. Η λαμπερή πλευρά του ταλέντου του μας ενθουσιάζει ακόμη και σήμερα και ενώ η ζωή του κόπηκε τόσο πρόωρα. Να μην επιτρέψουμε να συμβεί ξανά»

Elizabeth Taylor



«Εραστής της ζωής. Ερμηνευτής των τραγουδιών»

Brian May



«Μεγαλειότατος»

Ringo Starr



«Βασιλιάς Μέρκιουρι»

Paul McCartney

Ο ίδιος είχε πει...

«Δεν θα γίνω ροκ σταρ. Θα γίνω θρύλος»...

(Με πληροφορίες από freddiemercury.com, Wikipedia - Φωτογραφίες: AP Images, freddiemercury.com)

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.