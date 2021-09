Τι νέο έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Οι νέες σειρές, ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 6 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά τα πρώτα πέντε επεισόδια της 5ης σεζόν του La Casa de Papel που από την Παρασκευή είναι διαθέσιμα στο Netflix, ακόμα μια επιτυχημένη σειρά της συνδρομητικής υπηρεσίας streaming επιστρέφει με τον τελευταίο κύκλο. Ο λόγος για το Lucifer που θα κυκλοφορήσει στο ελληνικό Netflix την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.



Δείτε αναλυτικά όσα έρχονται στο Netflix από σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.

Σειρές του Netflix

Γυναίκες σε Κρίση / On the Verge

(07/9/2021)



Τέσσερις γυναίκες –μια σεφ, μια μόνη μητέρα, μια κληρονόμος και μια άνεργη– εξερευνούν τον έρωτα και τη δουλειά, περνώντας κρίση μέσης ηλικίας, στο προπανδημικό Λ.Α.



Μέσα στη Νύχτα: Σεζόν 2 / Into the Night: Season 2

(08/9/2021)



Βρίσκοντας καταφύγιο βαθιά στη γη, οι επιβάτες έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από νέες δυσκολίες – και κλιμακούμενες εντάσεις με τους στρατιωτικούς οικοδεσπότες τους.



Λούσιφερ: Η Τελευταία Σεζόν / Lucifer: The Final Season

(10/9/2021)



Ο Λούσιφερ κατάφερε να προαχθεί, τη θέλει όμως τη δουλειά; Επίσης, η Κλόι ετοιμάζεται να τα παραιτηθεί από ντετέκτιβ, ο Αμέναντιλ μπαίνει στην αστυνομία και άλλα.

Ταινίες του Netflix



Κέιτ / Kate

(10/9/2021)



Όταν τη δηλητηριάζουν στην τελική αποστολή της, μια αδίστακτη εκτελέστρια που βρίσκεται σε δουλειά στο Τόκιο έχει 24 ώρες για να πάρει εκδίκηση.





Ντοκιμαντέρ του Netflix



Αντίστροφη Μέτρηση: Αποστολή Inspiration4 στο Διάστημα / Countdown: Inspiration4 Mission to Space



Μια σειρά μίας σεζόν για την πρώτη αποστολή στο διάστημα αποκλειστικά από πολίτες.

06/9: Επεισόδια 1-2

13/9: Επεισόδια 3-4



Άγνωστες Πτυχές: Σε Οριακό Σημείο / Untold: Breaking Point

(07/9/2021)



Δεχόμενος πίεση να συνεχίσει μια νικηφόρα παράδοση στο αμερικανικό τένις, ο Μάρντι Φις αντιμετώπισε ψυχικά προβλήματα που άλλαξαν τη ζωή του εντός κι εκτός τερέν.





Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix



Kid Cosmic: Σεζόν 2

(07/9/2021)



Ο Τζο μαθαίνει πώς γίνεσαι αληθινός αρχηγός, καθώς οι Ντόπιοι Ήρωες ξεκινούν μια διαστημική περιπέτεια για να βρουν τα άλλα Πετράδια Δύναμης και να σώσουν τον γαλαξία.



Octonauts: Above & Beyond

(07/9/2021)



Οι Χταποδοναύτες εξερευνούν πλέον πέρα από τη θάλασσα και φτάνουν στη στεριά! Με νέες περιπέτειες και νέους φίλους, προστατεύουν κάθε οικότοπο και ζώο που κινδυνεύει.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.



Διαβάστε επίσης:



Αντώνης Βαρδής: Επτά χρόνια χωρίς τον μεγάλο τραγουδοποιό



Ένας αστεροειδής που λεγόταν... Φρέντι Μέρκιουρι

Το Χόλιγουντ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη: Νέα κινηματογραφική παραγωγή μετά την ταινία του Μπαντέρας