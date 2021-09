Οι Madrugada επιστρέφουν με νέο τραγούδι μετά από 13 χρόνια!

Ακούστε το νέο τραγούδι των Madrugada με τίτλο Nobody Loves You Like I Do

Ολική επιστροφή των αγαπημένων Madrugada με ολοκαίνουριο single, νέο άλμπουμ και περιοδεία το 2022!

Ευχάριστα τα νέα για τους φαν των Madrugada, ένα συγκρότημα ιδιαίτερα αγαπητό στη χώρα μας με χιλιάδες θαυμαστές! Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, το γκρουπ κυκλοφόρησε ολοκαίνουριο τραγούδι το οποίο θα περιλαμβάνεται στο νέο τους άλμπουμ που έρχεται το 2022!

Το νέο κομμάτι είναι μια ροκ μπαλάντα με τίτλο Nobody Loves You Like I Do και θα περιέχεται στο επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο Chimes At Midnight. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Vesterålen, ένα σημείο μέσα στη φύση, που αποτελεί το βορειότερο σημείο της Νορβηγίας στο Αρχιπέλαγος της Nordland.

Για την ιστορία, το νέο άλμπουμ των Madrugada, θα είναι το πρώτο μετά από 14 χρόνια και η ανυπομονησία για όλους τους φαν είναι μεγάλη! Μάλιστα το νέο άλμπουμ έχει ήδη ηχογραφηθεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της παραγωγής, ενώ η κυκλοφορία του αναμένεται τον Ιανουάριο του 2022.

Τα καλά νέα ωστόσο δεν σταματούν εδώ. Ο Sivert Hoyem, frontman του συγκροτήματος, έχει επιβεβαιώσει ότι το 2022 η μπάντα θα κάνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία για την προώθηση του νέου της άλμπουμ.

Θυμίζουμε ότι οι Madrugada κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ Industrial Silence το 1999, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον κλασικά άλμπουμ της νορβηγικής ροκ. Ακολούθησαν άλλα τέσσερα στούντιο άλμπουμ με το τελευταίο που έφερε απλά το όνομα του συγκροτήματος να κυκλοφορεί το 2008, μετά το θάνατο του κιθαρίστα του συγκροτήματος Robert Burås.

Οι Madrugada επανενώθηκαν το 2019 για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την επέτειο του Industrial Silence πραγματοποιώντας περιοδεία στην Ευρώπη η οποία περιλάμβανε τρεις μεγάλες sold-out συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το νέο τραγούδι Nobody Loves You Like I Do κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Εταιρεία σε πληρώνει 1.300 δολάρια για να δεις 13 ταινίες τρόμου



Οι συναυλίες που δεν θα χάσουμε αυτή την εβδομάδα



Ό,τι νέο έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα