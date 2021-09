Netflix: Το Army of Thieves είναι σαν το Italian Job αλλά με ζόμπι!

To prequel του Army of the Dead θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 29 Οκτωβρίου

Δείτε το νέο τρέιλερ της ταινίας του Ζακ Σνάιντερ, Army of Thieves.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το Army of Thieves του Ζακ Σνάιντερ που αποτελεί πρίκουελ του πρόσφατου και πολύ επιτυχημένου Army of the Dead.



Όπως καταλαβαίνει κανείς, το Army of Thieves, τοποθετείται πριν τα γεγονότα

του Army of the Dead, δηλαδή προτού ξεσπάσει η πανδημία των ζόμπι. Στην επίσημη σύνοψη του Netflix αναφέρεται: «ο Ντίτερ, ταμίας στην τράπεζα μιας μικρής πόλης, ζει την περιπέτεια της ζωής του, όταν μια μυστηριώδης γυναίκα τον προσλαμβάνει για να συμμετάσχει στην ομάδα των πιο καταζητούμενων εγκληματιών της Ιντερπόλ, η οποία προσπαθεί να ληστέψει μια σειρά θρυλικών, αδιάβλητων χρηματοκιβωτίων σε όλη την Ευρώπη». Σε ρόλο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή συναντάμε τον Ματίας Σβαϊγκχέφερ.



Η Ντέμπορα Σνάιντερ, σύζυγος του σκηνοθέτη και συμπαραγωγός της ταινίας δηλώνει χαρακτηριστικά ότι η επερχόμενη ταινία «είναι σαν το Italian Job αλλά με ζόμπι». Επίσης προσθέτει ότι ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει αυτόνομα την ταινία χωρίς να έχει δει το Army of Thieves και παράλληλα τη χαρακτηρίζει ως μια «ρομαντική κωμωδία ληστείας».

Εκτός από το prequel ο Σνάιντερ έχει ήδη ανακοινώσει επίσης την κυκλοφορία μιας σειράς κινουμένων σχεδίων υπό τον τίτλο Army of the Dead: Lost Vegas, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερα το σύμπαν του Army of the Dead.



Τo Army of Thieves πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 29 Οκτωβρίου.





