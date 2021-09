Jean Hale: Πέθανε η ηθοποιός του Μπάτμαν και της Μπονάντσα

Η Jean Hale Coleman λίγο πριν πεθάνει δούλευε πάνω στο σενάριο νέας ταινίας.

Σε ηλικία 82 ετών πέθανε η ηθοποιός Jean Hale Coleman. Την είδηση για τον θάνατό της έκανε γνωστή η οικογένεια της, ανακοινώνοντας ότι η ηθοποιός απεβίωσε από φυσικά αίτια στις 3 Αυγούστου στη Σάντα Μόνικα.

Η Jean Hale Coleman πρωταγωνίστησε σε δεκάδες σειρές και ταινίες τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ορισμένες από αυτές είναι τα επιτυχημένα Bonanza (Μπονάντσα), McHale’s Navy, In Like Flint, My Favorite Martian, The Alfred Hitchcock Hour, Cannon, Hawaii Five-0, The Wild Wild West και πολλές ακόμα. Αξιομνημόνευτος έμεινε επίσης ο ρόλος της σε δύο επεισόδια της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς του ABC Batman με τον Άνταμ Γουέστ στην οποία υποδύθηκε την γοητευτική Polly, φιλενάδα του κακού Mad Hatter. Παράλληλα, έπαιξε σε γνωστές ταινίες όπως οι: Taggart (1964), The Oscar (1966) και The St. Valentine’s Day Massacre (1967).

H Hale ήταν γεννημένη στις 27 Δεκεμβρίου του 1938. Η καριέρα της ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 όταν ο ατζέντης της Sandra Dee, Len Luskin, την είδε να περπατάει στην πέμπτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Αμέσως η νεαρή τότε Hale υπέγραψε συμβόλαιο με την 20th Century Fox, ενώ το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε με την ταινία Violent Midnight.

Αξίζει να αναφερθεί ότι λίγο πριν πεθάνει η ηθοποιός δούλευε πάνω σε ένα σενάριο με τίτλο Being Jeannie το οποίο βασίζεται στην αληθινή ιστορία μας γυναίκας που την υποδύθηκε τη δεκαετία του 1960 και η οποία παντρεύτηκε 10 άνδρες από το Τέξας έως την Οκλαχόμα κλέβοντας τα χρήματά τους.



Η Hale είχε παντρευτεί τον Dabney Coleman το 1961 και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1984.





