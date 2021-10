Από το Μουσείο της Ακρόπολης έως το ΚΠΙΣΝ: Μια διαφορετική περιήγηση μέσω του χορού

Τα MicroDances είναι σύντομες παραστάσεις χορού από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τα MicroDances στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 σε τρία εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Μια πεντάωρη περιήγηση μέσω του χορού στον άξονα της Συγγρού, από το Μουσείο της Ακρόπολης στου Μακρυγιάννη έως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ και έως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο Φαληρικό Δέλτα.

Τα MicroDances πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος An Ideal City, το οποίο στοχεύει στην έρευνα και εξερεύνηση των δυνατοτήτων του χορού ως δημόσιας τέχνης ριζωμένης στον αστικό ιστό των πόλεων της Αθήνας, του Ρέτζο Εμίλια και των Βρυξελλών. To πρόγραμμα An Ideal City ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών ευρωπαϊκών οργανισμών του χορού, των Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto (Ρέτζο Εμίλια), Les Halles de Schaerbeek (Βρυξέλλες) και του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Creative Europe και στοχεύει στη στήριξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Μπαλέτου της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς την Εθνική Λυρική Σκηνή.



Tα MicroDances είναι σύντομες παραστάσεις χορού, που διαρκούν από 6 έως 10 λεπτά, σχεδιασμένες για έναν έως τρεις χορευτές και για μικρό χώρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε καλλιτέχνες με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και επιρροές, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα χορογραφικό τοπίο πλούσιο και ποικίλο. Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι δημιουργίες οκτώ Ελλήνων και δεκατριών ξένων χορογράφων θα αναπτυχθούν σε οργανική σχέση με επιλεγμένους μουσειακούς/πολιτιστικούς χώρους των τριών πόλεων, ενώ στη δεύτερη θα αναδιατυπωθούν για τον δημόσιο χώρο όπως αυτός διαφοροποιείται ανά πόλη και συνδιαλέγεται με τα σώματα και την ιστορία.

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια πεντάωρη διαδρομή με 21 στάσεις ομαδοποιημένες εντός των τεσσάρων φορέων φιλοξενίας των έργων: στις αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), στο πάρκινγκ, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, καθώς και στο φουαγέ, τα παρασκήνια της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος και στις αίθουσες προβών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η διαδρομή θα ξεκινά κάθε ημέρα από το Μουσείο της Ακρόπολης στις 11.00, 12.00 και 13.00, θα συνεχίζεται στο ΕΜΣΤ και θα ολοκληρώνεται περίπου στις 16.00, 17.00 και 18.00 αντιστοίχως στους χώρους του ΚΠΙΣΝ και της ΕΛΣ. Η μεταφορά των θεατών από τον ένα χώρο στον άλλο θα γίνει με minibus μισθωμένο από την ΕΛΣ.

Η σχέση μεταξύ του θεάματος και του θεατή επαναδιαμορφώνεται έτσι δυναμικά και ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε χώρου, τα στοιχεία της κάθε χορογραφίας αλλά και τη διαδοχή όλων των επιμέρους εντός της συνολικής περιηγητικής εμπειρίας, της αφήγησης η οποία τελικά διατρέχει την πόλη, τις ιστορίες και τα διαφορετικά σώματα που τη συγκροτούν.

Θα διατεθούν περιορισμένες θέσεις για το κοινό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των παρουσιάσεων και των περιορισμών του COVID-19. Οι παρουσιάσεις είναι δωρεάν για το κοινό. Προκρατήσεις θέσεων θα γίνονται στην ticketservices.gr από την Τρίτη 5/10/2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την είσοδο στα δύο μουσεία απαιτείται η αγορά εισιτηρίου.



Την καλλιτεχνική διεύθυνση του An Ideal City συνυπογράφουν οι Τζίτζι Κριστοφορέττι (Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto), Κριστόφ Γκαλάν (Les Halles de Schaerbeek), Κωνσταντίνος Ρήγος (Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής). Την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος συγκροτούν τρεις επιμελήτριες οι οποίες συμμετέχουν στον συνολικό εξελικτικό σχεδιασμό, τις διαμεσικές διαστάσεις του και τις πολλαπλές αστικές εφαρμογές και δομικές μεταβολές των δύο φάσεων υλοποίησής του: η Κοστάντσα Μέλι στο Ρέτζο Εμίλια για το Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, η Πωλίν ντε Λα Μπουλαί στις Βρυξέλλες για τις Les Halles de Schaerbeek και η Νάντια Αργυροπούλου στην Αθήνα για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.









Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:



Super Bowl: Πέντε αστέρες της ραπ μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά



Το θρυλικό Ρόκι 4 ξανά στα σινεμά με έξτρα κομμένες σκηνές



Sting: Νέο τραγούδι λίγο πριν τη δεύτερη συναυλία του στο Ηρώδειο