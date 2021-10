House of the Dragon: Το prequel του Game of Thrones έχει τρέιλερ!

Το House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022

Επιστροφή στο Westeros μέσα από το πρώτο teaser βίντεο της spin-off σειράς του Game of Thrones.

To HBO Max (επιτέλους) έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ για τη νέα επική σειρά House of the Dragon, την prequel spin-off σειρά του Game of Thrones.



Ετοιμαστείτε για επικές μάχες, δράκοι, φωτιές, αίμα και φυσικά για τη μεγάλη επιστροφή στο Westeros που ευχόμαστε να μας αποζημιώσει μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones που δυσάρεστησε εκατομμύρια φαν της σειράς.



Από τη μικρή γεύση που μπορούμε να πάρουμε μέσα από το teaser οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι νιώσαμε ρίγη συγκίνηση και κύματα χαράς στη θέα και μόνο του «Σιδερένιο Θρόνου» του Game of Thrones.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το teaser αποκαλύφθηκε πριν από λίγη ώρα στο πλαίσιο ενός promo event για το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του ΗΒΟ Μax.

House of the Dragon

Το House of the Dragon βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του George R. R. Martin και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of

Thrones.



Η επερχόμενη σειρά θα αφηγηθεί την ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen. Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας George R. R. Martin έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που βρίσκονται ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Martin.



H σειρά θα περιλαμβάνει 10 επεισόδια και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022.





