Netflix: Το τρέιλερ του Unlikely Murderer μπλέκει τη φαντασία με την πραγματικότητα

Το Unlikely Murderer βασίζεται στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του διάσημου συγγραφέα Τόμας Πέτερσον.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της νέας σουηδικής μίνι σειράς με τίτλο The Unlikely Murderer.



Η σειρά αποτελείται από πέντε επεισόδια και βασίζεται στο βραβευμένο βιβλίο The Unlikely Murderer του 2018 από τον συγγραφέα Τόμας Πέτερσον.

Η σουηδική δραματική σειρά είναι μια φανταστική εκδοχή του πώς ο Στιγκ Ένγκστρομ, ο γραφίστας που κατονομάστηκε ως ο πιθανός δολοφόνος του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, κατάφερε να διαφύγει της δικαιοσύνης μέχρι και τον θάνατό του μέσα από έναν συνδυασμό θράσους, τύχης και ενός σαστισμένου αστυνομικού σώματος.



Πώς μπόρεσε η αστυνομία να τον αφήσει να ξεφύγει παρόλο που τον παρακολουθούσε; Ο φόνος δεν ήταν καλά σχεδιασμένος, ο Ένγκστρομ τα έκανε όλα λάθος από την αρχή και σχεδόν κανείς δεν πίστεψε τα ψέματά του σχετικά με το τι πραγματικά έκανε εκείνη τη μοιραία νύχτα του 1986 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Ο Ρόμπερτ Γκούσταφσον (Ο Εκατοντάχρονος που Πήδηξε από το Παράθυρο κι Εξαφανίστηκε, Det som göms i snö), ένας από τους πιο αγαπημένους κωμικούς και ηθοποιούς της Σουηδίας θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Στιγκ Ένγκστρομ. Μαζί με τον Ρόμπερτ Γκούσταφσον παίζουν οι Εύα Μελάντερ, Μίκαελ Πέρσμπραντ και Πίτερ Άντερσον. Το καστ συμπληρώνουν επίσης οι Τζόελ Σπίρα, Εμίλ Αλμέν, Σάντι Ρόνι, Τόρκελ Πέτερσον, Χένρικ Νορλέν, Λία Μπόισεν, Μάγκνους Κρέπερ, Μπιόρν Μπένγκτσον, Πίτερ Βίτανεν και Σίλα Τορέλ.

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Βίλχελμ Μπέρμαν και Νίκλας Ρόκστρομ (Χαλιφάτο, Before we Die) ενώ η Σάρλοτ Μπράντστρομ (Ο Γητευτής, Jupiter's Legacy) είναι η εννοιολογική σκηνοθέτρια.

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Νοεμβρίου.





