Θετικοί στον κορονοϊό Τζον Μπον Τζόβι και Μπράιαν Άνταμς

Οι δύο ρόκερ είναι πλήρως εμβολιάσμενοι και μέχρι στιγμής νιώθουν καλά στην υγεία τους.

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν οι Τζον Μπον Τζόβι και Μπράιαν Άνταμς. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους και οι δύο ρόκερ είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Σημειώνεται ότι και οι δύο μουσικού είχαν προγραμματισμένες live εμφανίσεις για το περασμένο Σαββατοκύριακο, τις οποίες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν. Συγκεκριμένα, η συναυλία του Τζον Μπον Τζόβι στο Μαϊάμι ακυρώθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξή της και ενώ ο κόσμος είχε ήδη εισέλθει στον χώρο.

Όσον αφορά τον Μπράιαν Άνταμς, επρόκειτο να παίξει στην ειδική τελετή ένταξης του Rock And Roll Hall of Fame όπου θα τραγουδούσε μαζί με την Η.Ε.R. το It’s Only Love προς τιμή της Τίνα Τάρνερ, ένα ντουέτο που είχαν κάνει μαζί το 1985. Τελικά στη θέση του έπαιξε ο Αυστραλός indie-rocker, Κιθ Έρμπαν.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, οι δύο μουσικοί βρίσκονται σε καραντίνα και μέχρι στιγμής νιώθουν πολύ καλά στην υγεία τους καθώς δεν έχουν παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα του ιού.





