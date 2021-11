Αυτές είναι οι νέες ταινίες που έρχονται σήμερα στα σινεμά

Από τα Καλάβρυτα 19743 στον Αρχηγό από Κούνια 2, αυτές είναι οι νέες πρεμιέρες στους κινηματογράφους την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.

Η ταινία Καλάβρυτα 1943, το ιστορικό δράμα για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κάνει πρεμιέρα σήμερα στις ελληνικές αίθουσες. Οι φίλοι του τρόμου μπορείτε επιλέξετε την ταινία Antlers, ενώ ο Αρχηγός από Κούνια 2, είναι μια καλή πρόταση για όλη την οικογένεια.



Δείτε όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους ελληνικούς κινηματογράφους από σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.



Antlers



Στην ταινία «Antlers», σε μια μικρή πόλη του Όρεγκον, μια δασκάλα (Κέρι Ράσελ) και ο αδερφός της (Τζέσι Πλέμονς), ο τοπικός σερίφης, ανακαλύπτουν πως ένας νεαρός μαθητής (Τζέι Τι Κόρμπιτ) κρύβει ένα επικίνδυνο μυστικό με τρομακτικές συνέπειες.



Καλάβρυτα 1943 (Echoes of the Past )



Η Καρολάιν Μάρτιν, δικηγόρος και εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, επισκέπτεται την Ελλάδα και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943. Όσο ο Νικόλας εξιστορεί τα γεγονότα του παρελθόντος, οι δυό τους θα αντιπαρατεθούν με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πεποιθήσεις σε μια επίπονη αναμέτρηση που θα τους φέρει πιο κοντά. Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι μέσα από ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας θα καταλήξει στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης: την αναζήτηση της ελπίδας.



Εξόριστος (Exile)



Ο Τζαφέρ είναι ένας χημικός μηχανικός σε φαρμακευτική εταιρεία. Κατάγεται από το Κόσοβο και ζει στη Γερμανία με τη Γερμανίδα σύζυγό του Νόρα (η πάντα φανταστική Sandra Huller του Τόνι Έρντμαν) και τα τρία τους παιδιά. Έχει μια καλή δουλειά και ένα ωραίο σπίτι. Μια μέρα επιστρέφοντας από το γραφείο, ανακαλύπτει ένα νεκρό ποντίκι στην πόρτα του κήπου του. Αυτή είναι η αρχή μιας σειράς από γεγονότα που θα τον οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση της θέσης του στη γερμανική κοινωνία αλλά και στην οικογένειά του.





Ιστορίες της Τύχης και της Φαντασίας (Wheel of Fortune and Fantasy)



Ένα απρόβλεπτο ερωτικό τρίγωνο, μια εκδικητική χειρονομία αποπλάνησης που θα έχει αναπάντεχη κατάληξη και η συνάντηση δύο παλιών συμμαθητριών, που θα οδηγήσει σε ένα λυτρωτκό παιχνίδι ρόλων. Ο πιο πολυσυζητημένος Ιάπωνας σκηνοθέτης των τελευταίων ετών επιβεβαιώνει τη φήμη του με ένα σαγηνευτικό τρίπτυχο ιστοριών για τις δαιμόνιες συμπτώσεις και τις αθέατες επιθυμίες που καθορίζουν υπογείως τις ανθρώπινες ζωές.



Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση (The Boss Baby: Family Business)





Στο σίκουελ, της επιτυχημένης πρώτης ταινίας, τα αδέρφια Τέμπλετον έχουν ενηλικιωθεί και δυστυχώς απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Όμως ένας νέος αρχηγός από κούνια, με δυναμική προσέγγιση και αποφασιστικό ύφος θα τους ενώσει ξανά και θα φέρει έμπνευση για μια νέα… οικογενειακή υπόθεση που δεν θα έχει προηγούμενο.



Ο Τιμ και η Κάρολ είναι παντρεμένοι και ζουν μια ήσυχη ζωή στο σπίτι με τα παιδιά τους. Την πανέξυπνη επτάχρονη Τάμπιθα που είναι κορυφαία μαθήτρια στο σχολείο και το αξιολάτρευτο βρέφος, την Τίνα.

Ο Τεντ από την άλλη είναι επιτυχημένος διευθυντής σε οικονομική εταιρεία. Η μικρή Τάμπιθα θαυμάζει τον θείο Τεντ και θέλει διακαώς να του μοιάσει. Ο Τιμ που είναι πιο ρομαντικός ωστόσο, ανησυχεί μήπως η μικρή προσπαθεί πολύ να πετύχει κάτι μεγαλειώδες και ξεχνάει να ζήσει τη ζωή της σαν κανονικό παιδί αυτού του κόσμου.

Όλα θα αλλάξουν όταν το μωρό, η φοβερή και τρομερή Τίνα, αποκαλύψει ότι είναι πράκτορας που ερευνά το σχολείο της Τάμπιθα και τα μυστικά που κρύβει ο σκιώδης ιδρυτής του, ο Δόκτωρ Άρμστρονγκ.

Τα αδέλφια Τέμπλετον θα έρθουν ξανά κοντά, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ξέφρενη περιπέτεια και θα ανακαλύψουν από την αρχή κάποιες οικογενειακές αξίες που είχαν λησμονήσει και που πάντα πρέπει να βρίσκουμε χρόνο και να επανεκτιμούμε.







