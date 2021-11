Sex and the City: Επιτέλους τρέιλερ και ημερομηνία πρεμιέρας για το reboot της σειράς!

«And Just Like That», το HBO Max κυκλοφόρησε τα πρώτα πλάνα του σίκουελ.

To HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ για το reboot του Sex and City. «And Just Like That» αποκάλυψε και την ακριβή ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming.



Aν είστε φαν της περιβόητης γυναικοπαρέας που αναστατώνει τη Νέα Υόρκη, ετοιμαστείτε γιατί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και οι φίλες της, επιστρέφουν ξανά στη μικρή οθόνη στις 9 Δεκεμβρίου.



Όπως είναι γνωστό στο νέο κεφάλαιο οι: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις δεν θα έχουν στην παρέα τους την Κιμ Κατράλ. Σύμφωνα με την Daily Mail, η απουσία της Σαμάνθα θα αποδωθεί σεναριακά στον τσακωμό της με την Κάρι, όταν η δεύτερη θα θελήσει να τερματίσει η επαγγελματική τους συνεργασία.

Το κενό της «Σαμάνθα» θα καλύψει η Άρι Πάρκερ που θα υποδυθεί την ντοκιμαντερίστρια Λίσα Τοντ Γουέξλεϊ, τη νέα κολλητή της Κάρι Μπράντσο.



Θυμίζουμε ότι στο καστ προστίθεται επίσης και η βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρεζ, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά Grey’s Anatomy.



Το σίκουελ του Sex and the City έρχεται 17 ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος της έκτης σεζόν. Θα αποτελείται από 10 επεισόδια, ενώ όπως όλα δείχνουν θα πάρει το «πράσινο φως» και για δεύτερο κύκλο.





