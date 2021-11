Πέθανε ο ντράμερ των Moody Blues που μας χάρισαν το θρυλικό «Nights In White Satin»

Ο Graeme Edge ήταν ο ντράμερ και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Moody Blues.

O Graeme Edge, ντράμερ και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Moody Blues «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η θλιβερή είδηση ανακοινώθηκε μέσα από τα social media του συγκροτήματος, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα. Ο ήχος και η προσωπικότητα του Graeme υπάρχει σε ο,τι κάναμε μαζί και θα ζει για πάντα», έγραψε χθες στην ανάρτησή του, ο frontman του γκρουπ, Justin Hayward.

«Όταν ο Graeme μού ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί, ήξερα ότι χωρίς αυτόν, δεν θα μπορούν πλέον να υπάρξουν οι Moody Blues. Όπως και συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι εκείνος κράτησε το γκρουπ ενωμένο όλα αυτά τα χρόνια, επειδή το αγαπούσε».

Ο Edge ίδρυσε το γνωστό συγκρότημα το 1964 μαζί με τους Denny Laine (κιθάρα), Clint Warwick (μπάσο), Mike Pinder (πλήκτρα) και Ray Thomas (φλάουτο). Ο ντράμερ ήταν το μοναδικό αρχικό μέλος των Moody Blues, που παρέμεινε στο γκρουπ από τότε που ιδρύθηκαν.



Συμμετείχε και στα 16 άλμπουμ του συγκροτήματος, ενώ είχε υπογράψει και τους στίχους σε τραγούδια όπως τα Morning Glory και Late Lament.

To 2018 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Moody Blues.





