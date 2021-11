Τομ Χόπερ: Το outsider του Game of Thrones φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Τομ Χόπερ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει επίσης στη νέα ταινία του Netflix, «Love In The Villa»

O Bρετανός ηθοποιός είναι γνωστός από τους ρόλους του στο Game of Thrones και The Umbrella Academy.

Ένα μη αναμενόμενο μέλος από το καστ του «Game of Thrones» έχει γίνει πλέον το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ.



Κατά καιρούς, έχουμε ακούσει ότι οι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς επικής φαντασίας, Ρίτσαρντ Μάντεν και Κιτ Χάρινγκτον θεωρούνταν πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού 007.



Ωστόσο, ένα νέο μέλος του καστ της εκπομπής του HBO, και σίγουρα outsider, φέρεται να παίρνει προβάδισμα για τον πολυπόθητο ρόλο του Βρετανού πράκτορα.



Ο λόγος για τον ηθοποιό Τομ Χόπερ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ντίκον Τάρλι και είναι τώρα φαβορί μαζί με τους Ρίτσαρντ Μάντεν και Τομ Χάρντι, σύμφωνα με τους πράκτορες στοιχημάτων.



Ο Άγγλος ηθοποιός, 36 ετών εμφανίστηκε σε τέσσερα επεισόδια του «Game of Thrones» αλλά είναι ίσως περισσότερο γνωστός στο πιο νεανικό κοινό από τον ρόλο του ως Λούθερ Χάργκριβς στη σειρά του Netflix «The Umbrella Academy».

Ο Χόπερ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει επίσης σε μια νέα ταινία του Netflix με τίτλο «Love In The Villa».



Ο Τομ Χόπερ κατάγεται από το Λέστερσιρ ωστόσο, υποδύεται Αμερικανούς στα περισσότερα από τα πιο πρόσφατα πρότζεκτ του.



Με πληροφορίες από το ΑΠΕ



