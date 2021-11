Οι Madrugada στέλνουν μήνυμα στους Έλληνες θαυμαστές τους

Οι Madrugada υπόσχονται ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Οι Madrugada στέλνουν μήνυμα στους χιλιάδες Έλληνες φίλους τους με αφορμή τη μοναδική συναυλία που θα δώσουν στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο frontman του συγκροτήματος, Ο Sivert Hoyem μας χαιρετίζει και μας λέει ότι στις 24 Σεπτεμβρίου του 2022 έρχονται στην υπέροχη Αθήνα για να δώσουν τη μεγαλύτερη τους ever συναυλία. Δηλώνει πως περιμένουν αυτήν τη στιγμή με μεγάλη ανυπομονησία και μας υπόσχεται ότι οι ίδιοι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κάνουν αυτήν τη βραδιά ξεχωριστή για όλους!



O Jon, από το βορειότερο σημείο του κόσμου, την πόλη Hammefest της Νορβηγίας, δηλώνει συγκινημένος - και ενθουσιασμένος ταυτόχρονα – γιατί, επιτέλους, ένα μεγάλο τους όνειρο γίνεται πραγματικότητα: πάντα ήθελαν να παίξουν σε ένα μεγάλο Στάδιο και τελικά το 2022 τo καταφέρνουν με το σόου που θα δώσουν σε έναν από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά Στάδια στον κόσμο, το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας!

Ο Frode περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία τη στιγμή που θα παίξουν σε ένα πανέμορφο Στάδιο, το Καλλιμάρμαρο και «ανησυχεί» αν το προφέρει σωστά. Μέχρι εκείνη τη μέρα μας προτρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας για να ζήσουμε όλοι μαζί μία πραγματικά ξεχωριστή βραδιά, στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.



Δείτε το μήνυμα του Sivert, του Frode και του Jon στους Έλληνες φαν τους:

Οι Madrugada επιστρέφουν στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές το νέο τους άλμπουμ «Chimes at Midnight». Τα τρία πρώτα τραγούδια, που έχουν κυκλοφορήσει έως αυτήν τη στιγμή, «Nobody loves like I do», «Dreams at Midnight» και «The World could be Falling Down» ήδη παίζονται από τα ελληνικά ραδιόφωνα από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους.







