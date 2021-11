Οι Uriah Heep επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες

Οι Uriah Heep θα παίζουν τον Οκτώβριο του 2022 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι θρυλικοί Uriah Heep επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του, με δύο μεγάλες συναυλίες για τα 50 χρόνια της πορείας τους.



Οι Uriah Heep θα παίξουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ένα τρίωρο δυνατό σόου με όλα τα εμβληματικά τραγούδια τους όπως τα Easy Living, Lady in Black, Sympathy, Gypsy. Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ στην Αθήνα θα παίξουν στο θέατρο Παλλάς στις 31 Οκτωβρίου του 2022.

Uriah Heep

Μαζί με τους μεγάλους Led Zeppelin, Black Sabbath και Deep Purple οι Uriah Heep έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του κλασικού hard rock ήχου. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους ...Very ‘Eavy, ...Very’ Umble σήμανε την εμφάνιση ενός νέου μουσικού κινήματος που θα μεσουρανούσε στα 70s και θα ενισχυόταν ακόμα περισσότερο στα 80s.

Gypsy, Bird of Prey και Walking in Your Shadow - τραγούδια που γνωρίζουμε όλοι και που υπήρξαν η αφετηρία της πορείας των Uriah Heep, της πορείας που οδηγεί στο επερχόμενο tour του 2022.



Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής καριέρας τους οι Uriah Heep έχουν κυκλοφορήσει αμέτρητα studio και live albums, έχουν πουλήσει πάνω από 45 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχουν παίξει σε πάνω από 4.000 επικών διαστάσεων συναυλίες, σε 60 χώρες.

Οι Uriah Heep συχνά αναφέρονται ως σημαντική επιρροή διάσημων συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων οι Iron Maiden, Queen, Ghost και King Diamond.



Σε συνέντευξή τους στο Sea of Tranquility τον περασμένο Ιούλιο, ο κιθαρίστας Mick Box και ο μπασίστας Dave Rimmer επιβεβαίωσαν ότι η μπάντα σχεδίαζε να ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις για το 26ο άλμπουμ τους στις αρχές του 2021. Πενήντα ολόκληρα χρόνια μετά τον σχηματισμό της μπάντας, λοιπόν, ο ήλιος συνεχίζει να λάμπει πάνω από τους Uriah Heep που από το 1969 έως σήμερα είναι τόσο δεμένοι με τους θαυμαστές τους όσο λίγα συγκροτήματα.



Για τον Mick Box, ηγέτη του σχήματος, η μουσική δεν υπήρξε ποτέ διαγωνισμός - τα μέλη της μπάντας συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας στους οπαδούς τους, κερδίζοντας και νέους θαυμαστές με τα χρόνια. Τα κομμάτια τους διένυσαν τις δεκαετίες διατηρώντας την καλλιτεχνική αξία τους αναλλοίωτη - με ακόμα περισσότερα καινούργια κομμάτια να ακολουθούν, οι Uriah Heep παραμένουν σπουδαίοι, μια κορυφαία μπάντα του κλασικού ροκ.







