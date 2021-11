Ο «Οίκος Gucci» στην κορυφή του ελληνικού box office

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 25-28 Νοεμβρίου 2021.

To πολυσυζημένο The House of Gucci του Ρίντλεϊ Σκοτ, κέρδισε τους Έλληνες θεατές οι οποίοι το έφεραν πρώτο σε εισιτήρια στο ελληνικό box office. Το πρώτο τετραήμερο κυκλοφορίας της, η ταινία με το all star cast, κατάφερε να κόψει πάνω από 26.000 εισιτήρια σε 112 αίθουσες πανελλαδικά.



Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το νέο animation της Disney, Ενκάντο: Ένας κόσμος Μαγικός, ενώ από μια θέση σταθερά στη δεκάδα συνεχίζουν να έχουν οι ταινίες No Time to Die, Dune και Παράλληλες Μητέρες.



Δείτε αναλυτικά το Top 10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 25-28 Νοεμβρίου 2021:

1. Ο Οίκος Gucci, 46 αίθουσες στην Αθήνα, 112 πανελλαδικά, 26.441 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

2. Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός, 48 αίθουσες στην Αθήνα, 108 πανελλαδικά, 11.743 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

3. Καλάβρυτα 1943, 25 αίθουσες στην Αθήνα, 64 πανελλαδικά, 5.262 εισιτήρια (3η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 69.721

4. Λούγκερ, 22 αίθουσες στην Αθήνα, 50 πανελλαδικά, 2.449 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

5. Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση, 22 αίθουσες στην Αθήνα, 68 πανελλαδικά, 3.943 εισιτήρια (3η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 23.008

6. Eternals, 10 αίθουσες στην Αθήνα, 32 πανελλαδικά, 3.546 εισιτήρια (4η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 75.195

7. No Time To Die, 11 αίθουσες στην Αθήνα, 19 πανελλαδικά, 1.979 εισιτήρια (9η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 307.584

8. Η Οικογένεια Άνταμς 2, 14 αίθουσες στην Αθήνα, 36 πανελλαδικά, 1.437 εισιτήρια (5η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 30.472

9. Dune, 7 αίθουσες στην Αθήνα, 12 πανελλαδικά, 1.279 εισιτήρια (7η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 110.838

10. Παράλληλες Μητέρες, 16 αίθουσες στην Αθήνα, 26 πανελλαδικά, 1.208 εισιτήρια (5η εβδομάδα) - Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 31.967







Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Ο Τομ Χόλαντ θα συνεχίσει να φοράει τη στολή του Spider-Man - Έρχεται νέα τριλογία

Δολοφονία στην Πεύκη εξιχνιάστηκε μετά από 11 χρόνια: Ο δράστης συνελήφθη στη Γαλλία

GNTM: Ράκος η Όλγα – Το «Σ’ αγαπώ» και τα φιλιά στο στόμα με τον Στυλιανό (videos)