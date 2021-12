Τα βραβεία Grammy ψηφίζουν Γιώργο Περρή

Ο Γιώργος Περρής είναι ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που συνδέεται με τα βραβεία Grammy.

Τα βραβεία Grammy επιλέγουν να προβάλλουν τη δουλειά του διεθνούς φήμης Έλληνα ερμηνευτή, Γιώργου Περρή.



Στις 8 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το βίντεο του Έλληνα καλλιτέχνη για το Global Spin, μία αποκλειστική σειρά βίντεο της Ακαδημίας των βραβείων Grammy που προβάλλει κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής μας.

Το βίντεο προβλήθηκε σε όλες τις πλατφόρμες των Grammy, ενώ o Γιώργος Περρής φιγουράρει αυτή την εβδομάδα στην αρχική σελίδα της επίσημης σελίδας τους ως cover photo και γίνεται ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που συνδέεται με τα μεγαλύτερα παγκόσμια μουσικά βραβεία.

Στο βίντεο κλιπ που επιμελήθηκαν και διανέμουν τα βραβεία Grammy, o Γιώργος Περρής τραγουδάει το No Armor, την αγγλική εκδοχή δηλαδή της μεγάλης επιτυχίας του «Όλα Ένα», σε μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στον επόμενο διεθνή του δίσκο.



Σκηνοθετημένο από την Κλαίρη Φαφούτη, το βίντεο γυρίστηκε σε ένα μοναδικό τοπίο, διάσημο για την ιστορικότητα και την ομορφιά του: ο Γιώργος Περρής εκπροσωπεί τη χώρα μας τραγουδώντας κάτω από την Ακρόπολη και προβάλλοντας ταυτόχρονα την ομορφιά της Ελλάδας, με σημείο αναφοράς ένα μνημείο-ορόσημο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ταυτόχρονα, κι ενώ αυτές τις ημέρες κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το remake του θρυλικού West Side Story από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, μόλις κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες το καινούργιο single του Περρή, Somewhere, η διασκευή του στο τραγούδι από το περίφημο μιούζικαλ.



Το Somewhere συνοδεύεται από το δεύτερο βίντεο-απόσπασμα από τη συναυλία του Γιώργου Περρή, A Sunset in Greece, που βιντεoσκοπήθηκε πέρσι το καλοκαίρι στο ναό της Αφαίας στην Αίγινα και αναμένεται να προβληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου στο τηλεοπτικό κανάλι PBS στην Αμερική. Το βίντεο έκανε αποκλειστική πρεμιέρα στο γνωστό καλλιτεχνικό portal, popwrapped.com.



Ο ερμηνευτής που η Daily Herald χαιρετίζει ως «παγκόσμιο φαινόμενο και ο πιο ευρύτερα γνωστός Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς του», συνεχίζει να μας κάνει περήφανους διεθνώς.

Στην ιστοσελίδα των βραβείων Grammy σημειώνεται: «Βυθιστείτε στην ερμηνεία του Περρή στο λυκόφως και γευτείτε την ομορφιά της χώρας του».





