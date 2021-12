Ο «Γητευτής» και ό,τι νέο έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

H δεύτερη σεζόν του The Witcher έρχεται στο Netflix στις Δεκεμβρίου

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 13 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2021.

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες και επιτυχημένες σειρές επιστρέφει στο Netflix αυτή την εβδομάδα. Η δεύτερη σεζόν του The Witcher και ο Γκέραλντ της Ρίβια είναι επιτέλους εδώ, μετά από δύο χρόνια αναμονής.



Από τον κατάλογο των νέων ταινιών της εβδομάδας δεν πρέπει να χάσετε το The Hand Of God, την πιο προσωπική ταινία του Πάολο Σορεντίνο.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 13 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2021.

Σειρές του Netflix



15/12/2021

Ελίτ Ιστορίες: Φιλίπ, Κάγιε και Φελίπε (Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe)



Καθώς η Καγιετάνα προσπαθεί να ξεπεράσει τον πρώην της, με τη βοήθεια του νέου της φίλου Φελίπε, ο πρίγκιπας επανεμφανίζεται στη ζωή της.



17/12/2021

Ο Γητευτής: Σεζόν 2 (The Witcher: Season 2)



Η επική σειρά με τέρατα, μαγεία και θέμα τη μοίρα επιστρέφει για δεύτερη σεζόν.



19/12/2021

Συνέβη στο Όσλο (What Happened in Oslo)



Με φόντο το 1993, όταν υπογράφηκαν οι Συμφωνίες του Όσλο, αυτό το θρίλερ έχει κεντρικό θέμα ένα αλλόκοτο έγκλημα που επέφερε πολύ μεγάλες επιπτώσεις.





Ταινίες του Netflix

15/12/2021

The Hand of God



Το '80 στη Νάπολη, ο νεαρός Φαμπιέτο κυνηγά το πάθος του για την μπάλα, καθώς μια οικογενειακή τραγωδία χαράσσει το αβέβαιο αλλά πολλά υποσχόμενο μέλλον του στο σινεμά.



16/12/2021

Χριστούγεννα στην Καλιφόρνια: Τα Φώτα της Πόλης (A California Christmas: City Lights)



Έναν χρόνο αφότου ρίζωσε ο έρωτάς τους, η Κάλι και ο Τζόσεφ αφήνουν το ράντσο για μια οικογενειακή επιχείρηση στο Σαν Φρανσίσκο – με την προοπτική να φάμε κουφέτα.





Ντοκιμαντέρ του Netflix

16/12/2021

Puff: Θαύματα του Κοραλλιογενούς Υφάλου (Puff: Wonders of the Reef)



Ένα μικρό μπαλονόψαρο ταξιδεύει σε έναν θαυμαστό, μικροσκοπικό κόσμο γεμάτο φανταστικά πλάσματα, αναζητώντας ένα σπίτι στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.





Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix



17/12/2021

Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι: Σεζόν 6: Επιστροφή στο σπίτι (Fast & Furious Spy Racers: Season 6: Homecoming)



Στην τελευταία σεζόν, οι Σπιντάτοι Κατάσκοποι πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο –από τις Άλπεις στην Αρκτική και πίσω στο Λος Άντζελες– σε μια μάχη με τον πιο αμείλικτο εχθρό!





