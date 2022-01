Netflix: Πέθανε ξαφνικά στα 29 της χρόνια η Kim Mi-soo, σταρ του «Hellbound»

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της νεαρής ηθοποιού που γνωρίσαμε μέσα από το Netflix.

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος της ηθοποιού Kim Mi-soo σε ηλικία 29 μόλις ετών.

Τον θάνατο της σταρ του Hellbound του Netflix και του Snowdrop επιβεβαίωσε το πρακτορείο της Landscape, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Variety. «Η Κιμ μας άφησε ξαφνικά στις 5 Ιανουαρίου. Παρακαλούμε να μην αναφερθούν ψευδείς φήμες ή εικασίες για τον θάνατό της, ώστε η οικογένειά της να θρηνήσει με ειρήνη», σημειώνεται στην ανακοίνωση χωρίς να υπάρχει κάποια πληροφορία για τα αίτια του θανάτου της.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Snowdrop, αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Disney+ μέσα στο 2022. Σύμφωνα με το Ε! News, η νεαρή ηθοποιός λίγο πριν τον αιφνίδιο θάνατό της συμμετείχε στο επερχόμενο νοτιοκορεάτικο δράμα του Disney+ με τίτλο Sixth Sense Kiss.



Η Kim Mi-soo είχε εμφανιστεί επίσης στη σειρά The School Nurse Files του Netflix που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Chung Serang.

Σύμφωνα με τα νοτιοκορεάτικα Μέσα ενημέρωσης, η Kim είχε παίξεις στις ταινίες του 2019 Memories και Kyungmi’s World, όπως και στις σειρές Human Luwak, Hi Bye, Mama! και Into the Ring (2020).





