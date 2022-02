Όσκαρ 2022: Ο Κένεθ Μπράνα κατέρριψε το ρεκόρ των Τζορτζ Κλούνεϊ και Γουόλτ Ντίσνεϊ

Ο Κένεθ Μπράνα κατέρριψε ρεκόρ με υποψηφιότητες σε επτά διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων Όσκαρ.

Για το έργο του στην ημι-αυτοβιογραφική ταινία «Belfast» ο Σερ Κένεθ Μπράνα είναι υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ σε τρεις κατηγορίες.



Εκτός από την κατηγορία Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, στις δύο άλλες Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι υποψήφιος πρώτη φορά.



Ο Κένεθ Μπράνα κατέρριψε πλέον ρεκόρ στα Όσκαρ με υποψηφιότητες σε επτά διαφορετικές κατηγορίες στην καριέρα του.



Το προηγούμενο ρεκόρ υποψηφιοτήτων σε έξι ξεχωριστές κατηγορίες μοιράζονταν οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Γουόλτ Ντίσνεϊ.



Ο Κλούνεϊ, όπως και ο Μπράνα είναι καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης που μερικές φορές γράφει τα δικά του σενάρια. Η πορεία του Ντίσνεϊ είναι πιο ξεχωριστή, καθώς μερικές από τις υποψηφιότητες του ήταν ως παραγωγός σε κατηγορίες ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους που δεν υπάρχουν πλέον.



Ο Κένεθ Μπράνα κέρδισε τις πρώτες του υποψηφιότητες Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Ηθοποιού με τη μεταφορά του έργου του Σαίξπηρ «Henry V» (Ερρίκος ο 5ος) το 1989. Το 1992 διασκεύασε τον έργο του Ρώσου θεατρικού συγγραφέα Τσέχοφ «Swan Song» (Κύκνειο Άσμα), το οποίο του χάρισε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερη Live Action Ταινία Μικρού Μήκους. Η ταινία «Hamlet» (Άμλετ) του 1996 τον έβαλε στην κούρσα για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και το 2011 επέστρεψε στο κυνήγι του τροπαίου του Β' Ανδρικού Ρόλου με το «My Week with Marilyn».



Με τις φετινές, οι υποψηφιότητες του ανέρχονται σε επτά κατηγορίες, ωστόσο δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ.



Η ταινία «Belfast» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται με φόντο τις συγκρούσεις προτεσταντών-καθολικών, τις Ταραχές στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.



Στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία υποψήφιες είναι επίσης οι: «CODA», «The Power of the Dog», «Don’t Look Up», «Drive My Car», «Dune», «King Richard», «Licorice Pizza», «Nightmare Alley» και «West Side Story».



Όσον αφορά το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ο Μπράνα είναι αντιμέτωπος με σκληρό ανταγωνισμό, η Τζέιν Κάμπιον η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που προτάθηκε δύο φορές στην κατηγορία, είναι υποψήφια με την ταινία «The Power of the Dog».



Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι υποψήφιος με το μιούζικαλ «West Side Story», ο Ιάπωνας Ριοσούκε Χαμαγκούτσι με το «Drive My Car», ο Πολ Τόμας Άντερσον με την ταινία «Licorice Pizza».



Στην κατηγορία Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο ο Κένεθ Μπράνα θα αναμετρηθεί με τους σεναριογράφους των ταινιών «Don’t Look Up», «King Richard», «Licorice Pizza» και «The Worst Person in the World».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





