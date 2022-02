Μετά το Squid Game ακόμα ένα κορεάτικο θρίλερ στις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix!

Το ζόμπι K-drama «All Of Us Are Dead» σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση των πιο δημοφιλών σειρών στην ιστορία του Netflix.

To κορεάτικο All Of Us Are Dead σκαρφάλωσε πλέον στην πέμπτη θέση του Top 10 με τις πιο δημοφιλείς μη αγγλόφωνες σειρές στην ιστορία του Netflix.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Netflix, το νέο ζόμπι K-drama έχει συγκεντρώσει συνολικά 361 εκατομμύρια ώρες προβολής (361.020.000), σε λιγότερο από 28 ημέρες από την κυκλοφορία του στις 28 Ιανουαρίου.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι τρεις τελευταίες σεζόν του La Casa de Papel στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση και το Squid Game που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή έχοντας σπάσει τα κοντέρ του Netflix.

Κάπως έτσι, η νέα θρίλερ σειρά, αποτελεί τη δεύτερη κορεάτικη παραγωγή μετά το Παιχνίδι του Καλαμαριού που φιγουράρει στα τσαρτ με τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix και δεν θα προξενήσει καμία εντύπωση, αν σύντομα τη δούμε να σκαρφαλώνει και σε ακόμα υψηλότερες θέσεις του Top 10.



Ο σκηνοθέτης της σειράς, Lee Jae-kyoo έχει δηλώσει σχετικά με τα κοινωνικά θέματα που θέλει να θίξει στην ιστορία του: «Η ιστορία μιλάει για σχολικό εκφοβισμό, αλλά δεν νομίζω ότι η κοινωνία γενικά είναι πολύ διαφορετική [από το σχολείο]. Στην αρχή μπορεί να σκεφτείς πόσο σκληρά είναι αυτά τα παιδιά. Αλλά καθώς βλέπεις τα επεισόδια, θα δεις ότι ορισμένα από τα στοιχεία τρέχουν παράλληλα με τη σημερινή κοινωνία».

Σημειώνεται ότι η νέα σειρά βασίζεται στο webtoon Now At Our School του Joo Dong-geun και ακολουθεί τους παγιδευμένους μαθητές ενός λυκείου που δέχονται επίθεση από ζόμπι μέσα στο σχολείο τους. Στο μακελειό που ακολουθεί φίλοι γίνονται θανάσιμοι εχθροί και οι μαθητές πρέπει να παλέψουν για την επιβίωσή τους ώστε να μην γίνουν και αυτοί ζόμπι.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη νέα σειρά συμμετέχει και η νεαρή σταρ του Squid Game, Lee Yoo-mi.





