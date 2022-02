Οι πέντε πιο anti-Valentine's ταινίες για να γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο αλλιώς

Ταινίες για ερωτευμένους και μη, που σιχαίνονται τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου σίγουρα δεν είναι για όλους και με βεβαιότητα σας λέμε ότι κανείς δεν τρέχει αυτή τη στιγμή ανέμελος στα λιβάδια με ξέμπλεκες πλεξούδες, ανταλλάσοντας όρκους αιώνιας αγάπης με το ταίρι του. Εκτός και αν είναι η Σάντρα Μπούλοκ ή η Τζούλια Ρόμπερτς και παίζει σε ερωτική κομεντί με τον Χιου Γκραντ.



Αντίθετα, ερωτευμένοι ή μη, δεσμευμένοι ή singles, είναι πολλοί και είναι εκεί έξω αυτοί που θέλουν να φωνάξουν «όχι άλλο κάρβουνο!» ακούγοντας για πολλοστή φορά σήμερα το «Love is in the air» ή βλέποντας ακόμα μια κόκκινη καρδούλα να ξεπετάγεται στην οθόνη της συσκευής τους.



Μέρα είναι θα περάσει, με χιούμορ, υπομονή και μια ταινία που δείχνει και το άλλο πρόσωπο ενός φαινομενικά τέλειου έρωτα, όταν τα ροζ συννεφάκια διαλύονται και αρχίζουν τα... αστραπόβροντα!



Αν είστε έτοιμοι να επαναστατήσετε, σας προτείνουμε πέντε anti-Valentine's ταινίες να απολαύσετε μόνοι ή με το ταίρι σας.



Κράμερ εναντίον Κράμερ

Το 1979 ο Ρόμπερτ Μπέντον μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο βιβλίο του Έιβερι Κόρμαν, με πρωταγωνιστές την Μέριλ Στριπ και τον Ντάστιν Χόφμαν. Πρόκειται για μια σπαρακτική δραματική ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός πρώην ζευγαριού και τον αντίκτυπο που έχει το διαζύγιο τους και ο «πόλεμος» στα δικαστήρια, πάνω στον μικρό γιο τους.



Η ταινία κέρδισε πέντε Όσκαρ, Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου όπως και Α’ Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου για τις εξαιρετικές ερμηνείες των Χόφμαν και Στριπ αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντάστιν Χόφμαν, ο οποίος μόλις είχε περάσει από ένα διαζύγιο, πρόσθεσε πολλές προσωπικές στιγμές και δικούς του διαλόγους.

Ο Πόλεμος των Ρόουζ

Ακόμα ένα μυθιστόρημα βρίσκει τον δρόμο προς τη μεγάλη οθόνη και την επιτυχία, σε σκηνοθεσία Ντάνι Ντε Βίτο και πρωταγωνιστές τον Μάικλ Ντάγκλας και την Κάθλιν Τέρνερ.



Ένα… φονικά αστείο φιλμ, ένας αμείλικτος και λυσσαλέος πόλεμος μεταξύ δύο συζύγων που έμοιαζαν να έχουν τον τέλειο γάμο αποτυπώνεται εύστοχα και έξυπνα από τον Ντε Βίτο σε αυτή τη μαύρη, θυμωμένη και πικρή κωμωδία που έχει αφήσει εποχή.

Ολέθρια Σχέση

Το 1987, δύο χρόνια πριν τον Πόλεμο των Ρόουζ, ο Μάικλ Ντάγκλας είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ακόμα μεγάλη εμπορική επιτυχία η οποία εκείνη την εποχή θεωρήθηκε αρκετά σκανδαλώδης εξαιτίας του ερωτικού τριγώνου που παρουσίαζε. Συμπρωταγωνίστριες του Ντάγκλας, η Γκλεν Κλόουζ και η Αν Άρστερ.



Η ταινία ακολουθεί την απιστία ενός παντρεμένου άντρα με μιαν άλλη γυναίκα, με την οποία περνάει ένα παθιασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο η απιστία του θα έχει ολέθρειες συνέπειες, καθώς η γυναίκα αυτή γίνεται εμμονική σε βαθμό παρενόχλησης τόσο του ιδίου, όσο και της οικογένειάς του.



Το φιλμ προτάθηκε για έξι Όσκαρ χωρίς να κερδίσει τελικά κάποιο. Μάλιστα, η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στην παραγωγή φιλμ με παρόμοια θεματολογία κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Blue Valentine

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Μισέλ Γουίλιαμς κάποτε ήταν πολύ ερωτευμένοι. Κινηματογραφικά πάντα. Η σχέση τους κατέληξε στο γάμο και στη συνέχεια σε χωρισμό. Σε μια προσπάθεια αναβίωσης της σχέσης τους, το πάλαι ποτέ ερωτευμένο ζευγάρι καταλήγει σε βίαιη φιλονικία που φαίνεται να κάνει το διαζύγιο αναπόφευκτο.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι οι δύο πρωταγωνιστές Γκόσλινγκ και Γουίλιαμς, προτού γυρίσουν τη διάλυση του γάμου των δύο χαρακτήρων, πρότειναν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να το γεμίσουν με τα ρούχα τους και τα υπάρχοντά τους, να πηγαίνουν για ψώνια μαζί και να κάνουν εκεί τις πρόβες τους.



Για την ιστορία, η ταινία χάρισε στη Μισέλ Γουίλιαμς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Perfetti Sconosciuti

Το 2015 ο Ιταλός σκηνοθέτης Πάολο Τζενοβέζε κυκλοφόρησε μια πανέξυπνη σεναριακή ιδέα που κατέληξε να γίνει κοινωνικό φαινόμενο και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Μια παρέα φίλων, όλοι ζευγάρια μεταξύ τους (εκτός από έναν), συναντιούνται για φαγητό και προτείτουν να παίξουν ένα ιδιαίτερα «επικίνδυνο» παιχνίδι. Αποφασίζουν να αποκαλύψουν τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που θα λάβουν στα κινητά τους κατά τη διάρκεια του δείπνου τους… Όπερ σημαίνει κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα βγαίνουν στη φόρα.



Για την ιστορία λοιπόν η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε αντικείμενο συζήτησης, έφερε πολλούς θεατές στη θέση των ζευγαριών και γνώρισε 18 remake σε όλο τον κόσμο, περισσότερα από κάθε άλλη ταινία!

Στην Ελλάδα το είδαμε ως Τέλειοι Ξένοι σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τους: Σμαράγδα Καρύδη, Άλκη Κούρκουλο, Μαρία Ναυπλιώτου, Μάκη Παπαδημητρίου, Γιάννο Περλέγκα, Ευαγγελία Συριοπούλου, και Χριστίνα Βαρώτσου.



