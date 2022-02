O Τζακ Σαβορέτι επιστρέφει στην Ελλάδα για μια συναυλία

Μετά τη sold out συναυλία του στο Ηρώδειο, ο Τζακ Σαβορέτι έρχεται ξανά στην Ελλάδα τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Μετά τη sold out συναυλία τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο Τζακ Σαβορέτι επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με το συγκρότημά του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Europiana». Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε αρκετή υπομονή ακόμα, καθώς ο Βρετανός θα βρεθεί στην Αθήνα και στο γήπεδο Tae Kwon Do το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου.

Μετά από τις αλλεπάλληλες αναβολές λόγω των μέτρων κατά του covid, ο Τζακ Σαβορέτι εμφανίστηκε τελικά στο κατάμεστο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού τον Σεπτέμβριο του 2021. Ήταν μια μοναδική βραδιά που έμεινε αξέχαστη τόσο για τον ίδιο αλλά και για το κοινό που δε σταμάτησε να τον χειροκροτάει και να τραγουδάει μαζί του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Το άλμπουμ του «Europiana» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021 και είναι το δεύτερο άλμπουμ του που έφτασε το Νο1 των βρετανικών τσαρτ μετά το «Singing to Strangers». Ηχογραφήθηκε στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πήρε εξαιρετικές κριτικές. Από τότε έχει δώσει πολλές συναυλίες στην Ευρώπη στα πλαίσια της ομώνυμης περιοδείας του.



O Σαβορέτι είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινό το οποίο όμως και ο ίδιος αγαπάει πολύ. Δεν είναι τυχαίο, αφού 16 τραγούδια του παίζονται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο, ανάμεσά τους τα. What More Can I Do, Whiskey Tango, Greatest Mistake, Love is On The Line, Who’s Hurting Who, Too Much history κ.ά.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει σήμερα 24 Φεβρουαρίου.