Όσκαρ 2022: Το «CODA» και η Apple έγραψαν ιστορία

Για πρώτη φορά ταινία συνδρομητικής πλατφόρμας, πέτυχε να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης ταινίας γράφοντας ιστορία.

H ταινία CODA οδήγησε την Apple TV+ εκεί που ποτέ πριν, άλλη πλατφόρμα –ούτε καν το Netflix- δεν έχει κατάφερε να φτάσει. Στην κορυφή των βραβείων Όσκαρ.

Μάλιστα, To CODΑ κέρδισε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο αφήνοντας πίσω του όχι μία, αλλά δύο ταινίες του Netflix που διεκδικούσαν το ίδιο βραβείο. Ο λόγος για τα Don’t Look Up και The Power of the Dog.

«Ευχαριστούμε την Ακαδημία που επέτρεψε στο CODA μας να γράψει ιστορία σήμερα», δήλωσε ο παραγωγός της ταινίας, Φιλίπ Ρουσελέ κατά την παραλαβή του βραβείου. Στη συνέχεια αφηγήθηκε μια ιστορία από την πρώτη μέρα των γυρισμάτων τους, κατά την οποία υποτίθεται ότι θα γύριζαν στη θάλασσα στις 4 το πρωί, αλλά στη συνέχεια τους είπαν ότι ερχόταν καταιγίδα.

«Κρατήσατε το σκάφος στην επιφάνεια. Ήσασταν ο καλύτερος καπετάνιος που θα μπορούσε να ονειρευτεί ποτέ ένας παραγωγός» είπε χαρακτηριστικά.

Το CODA έγραψε και σκηνοθέτησε η Σιάν Χέντερ η οποία κέρδισε και το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου καθώς αποτελεί remake της επιτυχημένης γαλλικής ταινίας του 2014 La Famille Bélier.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κωφός εκ γενετής, Τρόι Κότσουρ κατάφερε επίσης να γράψει ιστορία κερδίζοντας το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο CODA αφιερώνοντας το βραβείο του στην «κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία». Έτσι έγινε ο πρώτος άνδρας αλλά ο δεύτερος ηθοποιός με προβλήματα ακοής που κερδίζει στην ιστορία των βραβείων. Προηγήθηκε η Μαρλί Μάτλιν με το Children of a Lesser God το 1987.



ο τίτλος του «CODA», προκύπτει από τα αρχικά του child of deaf adults. Το CODA επικεντρώνεται σε μια οικογένεια ψαράδων, τους Rassis, η οποία αποτελείται από μια μητέρα, έναν πατέρα και τον γιο που είναι κωφοί και μια κόρη που ακούει και ενεργεί ως μεταφραστής τους και σύνδεσμος με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η νίκη της καλύτερης ταινίας κλείνει ένα αξιοσημείωτο ταξίδι για το φιλμ, (προηγήθηκαν τα βραβεία στα SAG, BAFTA, και PGA) το οποίο πουλήθηκε στην Apple στο φεστιβάλ του Sundance για 25 εκατομμύρια δολάρια.



Διαβάστε επίσης

Όσκαρ 2022: Θρίαμβος για το «CODA» - Δείτε όλους τους νικητές των φετινών βραβείων



Oscar 2022: Τα κλάματα του Γουίλ Σμιθ όταν παρέλαβε το χρυσό αγαλματίδιο (vid)

Όσκαρ 2022: Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ επειδή έκανε πλάκα με τη γυναίκα του







Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr