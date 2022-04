Θεσσαλονίκη: «Πυροβολισμοί» λόγω... γυρισμάτων ταινίας στην πλατεία Αριστοτέλους

Με τον Άαρον Έκχαρτ και τον Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ γυρίζεται σήμερα (08/04) μια σκηνή δράσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Συνεχίζονται και σήμερα (08/04) τα γυρίσματα για τη χολιγουντιανή ταινία «The Bricklayer» στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και η σκηνή είναι συνέχεια της «απόπειρας δολοφονίας» του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, τον οποίο υποδύεται ο Άκης Σακελλαρίου. Στο σετ βρίσκεται ο γνωστός ηθοποιός Άαρον Έκχαρτ καθώς και ο κακός της ταινίας Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ.

Η σκηνή της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας φαίνεται να συνεχίζεται με τον Άαρον Εκχαρτ να σκοτώνει τον Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ και στη συνέχεια να τραυματίζεται ο ίδιος από πυρά της ελληνικής αστυνομίας.

Ειδικά εφέ όπως τεχνητός καπνός χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των γυρισμάτων ενω στο σετ είναι, όπως και στις υπόλοιπες σκηνές, αρκετοί κομπάρσοι. Παρών είναι, φυσικά, και ο σκηνοθέτης της ταινίας Ρένι Χαρλίν.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντας την Υπηρεσία να μοιάζει υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες «Die Hard 2», «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight».

The Bricklayer: «Λάμψη» Χόλιγουντ στη Θεσσαλονίκη - Κινηματογραφικό πλατό η πλατεία Αριστοτέλους

