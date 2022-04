The Bricklayer: «Λάμψη» Χόλιγουντ στη Θεσσαλονίκη - Κινηματογραφικό πλατό η πλατεία Αριστοτέλους

Τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής έχουν μεταφερθεί στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους.

Στιγμές Hollywood ζει για μια ακόμα μέρα η Θεσσαλονίκη με αφορμή τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer» που πραγματοποιούνται στην πόλη.

Σήμερα τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής έχουν μεταφερθεί στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σκηνές που θα γυριστούν σήμερα αφορούν στην ομιλία ενός Έλληνα υπουργού για την Αμερική και τις έρευνες της CIA στην Ελλάδα.

Η ομιλία του διεξάγεται εν μέσω σφοδρών διαδηλώσεων. Τον υπουργό πρόκειται να υποδυθεί ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Άκης Σακελλαρίου.

PHOTO GALLERY Photo 1/5 Τον υπουργό στην ταινία πρόκειται να υποδυθεί ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Άκης Σακελλαρίου Πηγή: thestival.gr Photo 2/5 Σε μήνυμα του προς τους κομπάρσους ο σκηνοθέτης της ταινίας, Renny Harlin, εξέφρασε τη χαρά του για το ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη Πηγή: thestival.gr Photo 3/5 Στις σκηνές που θα γυριστούν στην Αριστοτέλους, πρόκειται να πέσουν πυροβολισμοί σε μια απόπειρα δολοφονίας του Άκη Σακελλαρίου Πηγή: thestival.gr Photo 4/5 Συνολικά 500 ηθοποιοί και κομπάρσοι θα συμμετέχουν στις σκηνές που θα γυριστούν Πηγή: thestival.gr Photo 5/5 Eχουν στηθεί τα σκηνικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην πλατεία Αριστοτέλους Πηγή: thestival.gr

Στις σκηνές που θα γυριστούν στην Αριστοτέλους, πρόκειται να πέσουν πυροβολισμοί σε μια απόπειρα δολοφονίας του Άκη Σακελλαρίου. Κατά την επέμβαση της Αστυνομίας, θα δεχθεί πυροβολισμό και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Aaron Eckhart.

Από χθες έχουν στηθεί τα σκηνικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην πλατεία Αριστοτέλους. Συνολικά 500 ηθοποιοί και κομπάρσοι θα συμμετέχουν στις σκηνές που θα γυριστούν στα γυρίσματα.

Σημειώνεται πως και σήμερα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Σε μήνυμα του προς τους κομπάρσους ο σκηνοθέτης της ταινίας, Renny Harlin, εξέφρασε τη χαρά του για το ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και για το ότι όλα τα γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν στην πόλη.

Παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο του Άκη Σακελλαρίου.

Η υπόθεση της ταινίας

Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight».

Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε επίσης:

«The Bricklayer»: Σκηνές δράσης στο… στούντιο της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης (vid)

Θεσσαλονίκη: Άγρια καταδίωξη στην Άνω Πόλη για τις ανάγκες της ταινίας The Bricklayer (pics-vid)

Γυρίσματα «The Bricklayer» στη Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο και καταδίωξη στην Άνω Πόλη

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr