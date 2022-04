Ξέρουμε τι θα δείτε στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου!

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 24 έως 30 Απριλίου 2022.

Η τελευταία εβδομάδα του Απριλίου στο Netflix προσφέρεται για ατελείωτο binge-watching!



Απόλυτο highlight των ημερών είναι φυσικά το πολυναμενόμενο φινάλε του Ozark στις 29 Απριλίου! Αν είστε φαν των σειρών, τότε σίγουρα θα απολαύσετε τη νέα κυκλοφορία Οι 7 Ζωές της Λεά αλλά και τα τελευταία επεισόδια της έβδομης σεζόν του Γκρέις και Φράνκι.



Οι θαυμαστές της θρυλικής Μέριλιν Μονρόε, δεν πρέπει να χάσουν το ντοκιμαντέρ που έρχεται στο Netflix στις 27 Απριλίου, για να ρίξει φως στον μυστηριώδη θάνατό της.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 24 έως 30 Απριλίου 2022.

Σειρές του Netflix

28/4/2022

Οι 7 Ζωές της Λεά (The Seven Lives of Lea)



Η Λεά ξυπνάει επτά φορές στο παρελθόν, σε διαφορετικά σώματα. Όταν μπλέκεται στο μυστήριο του θανάτου ενός νεαρού άνδρα, προσπαθεί να τον αποτρέψει – με συνέπειες.

29/4/2022

Όζαρκ: Σεζόν 4 - Μέρος 2 (Ozark: Season 4 Part 2)

Αντιμέτωποι με απειλές από παντού, ο Μάρτι κι η Γουέντι παλεύουν να κρατήσουν χαρούμενους το καρτέλ, το FBI και τα παιδιά τους - ώσπου να πάρουν πίσω τη ζωή τους.



29/4/2022

Γκρέις και Φράνκι: Σεζόν 7 (Grace and Frankie: Season 7 - The Final Episodes)



Πριν από επτά χρόνια, οι ζωές της Γκρέις και της Φράνκι ανατράπηκαν όταν οι μακροχρόνιοι σύζυγοί τους, τις άφησαν ο ένας για τον άλλον. Η Γκρέις και ο Φράνκι συνεχίζουν να δείχνουν στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στους θαυμαστές τους τι σημαίνει να ζεις τη ζωή στο έπακρο, άφοβα και μη απολογητικά.

Ταινίες του Netflix

29/4/2022

Ταξίδι του Μέλιτος με τη Μαμά (Honeymoon with My Mother)



Ένας θλιμμένος άντρας που τον παράτησαν λίγο πριν από τον γάμο αναγκάζεται να κάνει το ταξίδι του μέλιτος... με την αυταρχική μητέρα του.

29/4/2022

Rumspringa



Ταξιδεύοντας προς το Βερολίνο, ένας νεαρός άντρας Άμις που οδεύει προς την ενηλικίωση επανασυνδέεται με τις ρίζες του, ερωτεύεται και παίρνει μια σημαντική απόφαση.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

27/4/2022

Το Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι Άγνωστες Κασέτες (The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes)



Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ένας συγγραφέας επανεξετάζει τον μυστηριώδη θάνατο της Μέριλιν Μονρόε και μοιράζεται ηχητικά ντοκουμέντα με όσους ανήκαν στον κύκλο της.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

28/4/2022

Κουνέλι-Σαμουράι: Τα Χρονικά του Ουσάγκι (Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles)



Ένα κουνέλι που θέλει να γίνει σαμουράι και οι νέοι φίλοι του πολεμιστές συνεργάζονται για να προστατεύσουν την πόλη τους από τέρατα, νίντζα, γκάνγκστερ και εξωγήινους.







Διαβάστε επίσης



Netflix: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το φινάλε του «Ozark»

Netflix: Ο πόλεμος ξεκινά στο νέο τρέιλερ της 4ης σεζόν του «Stranger Things»!

Netflix: Μάθαμε ποιοι χαρακτήρες επιστρέφουν για τη 2η σεζόν του «Squid Game»

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr