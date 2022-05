Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε αυτή την εβδομάδα στο Netflix!

H ταινία F*ck Love Too διαθέσιμη στο Netflix στις 20 Μαΐου

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 15 έως 21 Μαΐου 2022.

Το τρίτο κεφάλαιο του «Love, Death & Robots», της βραβευμένης με Emmy ανθολογίας των Τιμ Μίλερ και Ντέιβιντ Φίντσερ θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στα τέλη της νέας εβδομάδας.



Οι σινεφίλ θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις νέες κυκλοφορίες ταινιών, ενώ οι μικροί θεατές θα απολαύσουν τη νέα ταινία «The Boss Baby: Back in the Crib».



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 15 έως 21 Μαΐου 2022.

Σειρές του Netflix

20/5/2022

Έρωτας, Θάνατος & Ρομπότ: Μέρος 3 (Love, Death & Robots: Volume 3)

Αλλόκοτοι κόσμοι, βίαιες απολαύσεις και διαστροφές μάς περιμένουν στον τρίτο τόμο της βραβευμένης με Emmy ανθολογίας των Τιμ Μίλερ και Ντέιβιντ Φίντσερ.



20/5/2022

Entrevías: Σκληροί Δρόμοι (Wrong Side of the Tracks)



Θυμωμένος με τους εμπόρους ναρκωτικών και τους ταραχοποιούς που διεισδύουν στη γειτονιά του, ένας βετεράνος πολέμου βάζει σκοπό να συνετίσει την ξεροκέφαλη εγγονή του.

Ταινίες του Netflix

18/5/2022

Η Τέλεια Οικογένεια (The Perfect Family)



Αρχικά, η Λουσία αιφνιδιάζεται από την εκκεντρική οικογένεια της κοπέλας του γιου της. Όμως δεν έχει ιδέα τι επίδραση θα έχει στην άψογη και καθωσπρέπει ζωή της.

18/5/2022

Toscana



Όταν ένας Δανός σεφ ταξιδεύει στην Τοσκάνη για να πουλήσει την επιχείρηση του πατέρα του, συναντά μια ντόπια γυναίκα που τον εμπνέει να ξανασκεφτεί την προσέγγισή του στη ζωή και την αγάπη.



19/5/2022

Ο Τέλειος Συνδυασμός (A Perfect Pairing)



Για να κερδίσει έναν μεγάλο πελάτη, ένα επίμονο στέλεχος σε εταιρεία εμπορίας οίνου πηγαίνει σε μια φάρμα με πρόβατα στην Αυστραλία όπου φλερτάρει με έναν τραχύ ντόπιο.

20/5/2022

F*ck Love Too



Ερωτικά τρίγωνα και εμμονικές αμφιβολίες δοκιμάζουν σχέσεις, καθώς η Λίσα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ο Τζακ περνά κρίση και η Μπο αμφιβάλλει για τον γάμο της.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

19/5/2022

Η Λέξη από Κ με τον Άνταμ Κόνοβερ (The G Word with Adam Conover)



Είτε την αγαπάτε είτε όχι, η κυβέρνηση παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας. Ο Άνταμ Κόνοβερ εξερευνά τους θριάμβους, τις αποτυχίες της και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

19/5/2022

Αρχηγός από Κούνια: Μπόμπιρας Ξανά! (The Boss Baby: Back in the Crib)



Ο ενήλικας Τεντ Τέμπλετον χρησιμοποιεί τα μαγικά της Τίνα για να γίνει πάλι ο Αρχιμπόμπιρας. Όμως η επιστροφή του στην Μπόμπιρες ΑΕ δεν είναι παιχνίδι για παιδιά.





