Ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και νέο βιβλίο

Νωρίτερα φέτος ο Κουέντιν Ταραντίνο είχε κυκλοφορήσει βιβλίο για την ταινία του, «Once Upon A Time… In Hollywood»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο θα κυκλοφορήσει νέο βιβλίο με τίτλο «Cinema Speculation» τον Οκτώβριο.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ανακοίνωσε ότι γράφει ένα νέο βιβλίο ιστορίας του κινηματογράφου, στο οποίο εξερευνά και να αναλύει εμβληματικές ταινίες από τη δεκαετία του '70.

Το βιβλίο «Cinema Speculation» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου 2022 από τον HarperCollins. Σύμφωνα με περιγραφή στον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου, στο βιβλίο παρουσιάζονται σημαντικές αμερικανικές ταινίες της δεκαετίας του 1970, τις οποίες ο Κουέντιν Ταραντίνο είδε για πρώτη φορά ως νεαρός σκηνοθέτης εκείνη την εποχή.

Ταυτόχρονα κριτική κινηματογράφου, θεωρία κινηματογράφου, ρεπορτάζ και υπέροχη προσωπική ιστορία, όλα είναι γραμμένα με τη μοναδική φωνή που αναγνωρίζεται αμέσως ως του Ταραντίνο και με τη σπάνια οπτική για τον κινηματογράφο ενός από τους μεγαλύτερους επαγγελματίες της συγκεκριμένης μορφή τέχνης, αναφέρεται στην περιγραφή.

«Εκτός του ότι είναι ένας από τους πιο διάσημους σύγχρονους σκηνοθέτες, ο Κουέντιν Ταραντίνο είναι ίσως ένας από τους μεγαλύτερους λάτρεις του κινηματογράφου εν ζωή. Εδώ και χρόνια αναγγέλλει σε συνεντεύξεις του την ενδεχόμενη στροφή του στη συγγραφή βιβλίων για ταινίες. Τώρα, με το «Cinema Speculation» ήρθε η ώρα και τα αποτελέσματα είναι όλα όσα ήλπιζαν οι παθιασμένοι θαυμαστές του και όλοι οι λάτρεις του κινηματογράφου» τονίζεται.

Σε πολλές συνεντεύξεις, ο Ταραντίνο έχει πει ότι θα γίνει συγγραφέας μόλις γυρίσει τη δέκατη και τελευταία ταινία του. Νωρίτερα φέτος, επιβεβαίωσε ότι έγραψε βιβλίο για τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην ταινία του «Once Upon A Time… In Hollywood» του 2019.





