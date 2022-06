30 «κλικ» από την πρώτη ημέρα του Release Athens 2022

O φωτογραφικός φακός του Νίκου Χριστοφάκη μάς μεταφέρει την ατμόσφαιρα της πρώτης ημέρας του Release Athens 2022.

Μετά από 35 μήνες σιωπής, το Release Athens άνοιξε ξανά τις πόρτες του χθες, 8 Ιουνίου με δυνατά live acts και κοινό κάθε ηλικίας να συρρέει από νωρίς για να ζήσει και πάλι τη φεστιβαλική ατμόσφαιρα που τόσο έχει λείψει σε όλους, εξαιτίας της πανδημίας.



Η Πλατεία Νερού άνοιξε τις πόρτες της για το κοινό στις 17:30 με headliners της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ τους θρυλικούς Bauhaus. Προηγήθηκαν οι Youth Valley, Strawberry Pills, dEUS και The Jesus And The Mary Chain.



Ωστόσο, η συναυλία των Bauhaus δεν κύλησε και τόσο ομαλά καθώς σημαδεύτηκε με την αποχώρηση του Peter Murphy από τη σκηνή, την ώρα που τραγουδούσε τη διασκευή του Ziggy Stardust του David Bowie. Ο Murphy δυσαρεστημένος από τον ήχο εγκατέλειψε τη σκηνή πριν ολοκληρώσει το τραγούδι, το οποίο συνέχισε τελικά ο κιθαρίστας του γκρουπ, κλείνοντας το live.



Η κάμερα του Newsbomb.gr και ο Νίκος Χριστοφάκης ήταν εκεί και μας μεταφέρει τον παλμό και την ατμόσφαιρα από την πρώτη ημέρα του Release Athens 2022!

PHOTO GALLERY Photo 1/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 2/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 3/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 4/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 5/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 6/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 7/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 8/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 9/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 10/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 11/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 12/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 13/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 14/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 15/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 16/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 17/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 18/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 19/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 20/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 21/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 22/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 23/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 24/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 25/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 26/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 27/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 28/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 29/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr Photo 30/30 Release Athens 2022 - 8 Ιουνίου Πηγή: Νίκος Χριστοφάκης/Newsbomb.gr

