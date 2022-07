Pet Shop Boys: 50 «κλικ» από την εκρηκτική 7η μέρα του Release Athens

Οι Shop Boys απογείωσαν το κοινό που γέμισε χθες την Πλατεία Νερού για το Release Athens.

Όσοι βρεθήκαμε χθες στην Πλατεία Νερού για την έβδομη μέρα του Release Athens με headliners τους διαχρονικά αγαπημένους Pet Shop Boys, ζήσαμε ένα μοναδικό live party που θα θυμόμαστε μια ζωή. Όσοι δεν τα κατάφεραν, θα το μετανιώνουν για μια ζωή...

Τη χθεσινή έβδομη μέρα του Release Athens άνοιξαν οι Mazoha και Bobya Cottisha. Αμέσως μετά -και για μια ώρα- ο Κ. Βήτα φρόντισε να μας ζεστάνει για τα καλά, προτού παραδώσει τη σκυτάλη στους Thievery Corporation που όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και καλύτεροι. Το live act του αγαπημένου συγκροτήματος τα είχε όλα! Hip hop, fund, reggae, trip hop, ethnic και μια μοναδική performance από όλα τα μέλη της μπάντας.

Στις 11 το βράδυ και ενώ η Πλατεία Νερού είχε γεμίσει απ’ άκρη σ’ άκρη, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 15.000 κόσμο όλων των ηλικιών, το ντουέτο των Pet Shop Boys, Neil Tennant και Chris Lowe, έκανε την εντυπωσιακή εμφάνισή του στη σκηνή και το πάρτι άναψε για τα καλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το live act του σχήματος ξεκίνησε με τη σημαία της Ουκρανίας στο video wall που είχε στηθεί στη σκηνή, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό το δικό τους μήνυμα.

Στη συνέχεια, τα greatest hits του γκρουπ σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά visuals και την ξεσηκωτική ατμόσφαιρα, χάρισαν στους χιλιάδες φαν ένα ονειρικό live, το οποίο συγκαταλέγεται στις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Πολλοί από εμάς ψάχνουμε ακόμα τις λέξεις για να περιγράψουμε τη χθεσινή βραδιά, που ήταν κάτι περισσότερο από μια γιορτή της μουσικής.



Παρακάτω μπορείτε να δείτε το set list της χθεσινής συναυλίας των Pet Shop Boys στο Release Athens και στιγμιότυπα από όσα ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε στην Πλατεία Νερού.





Το set list των Pet Shop Boys



Suburbia

Can You Forgive Her?

Opportunities (Let's Make Lots of Money)

Where The Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)

Rent

I Don't Know What You Want but I Can't Give It Any More

So Hard

Left to My Own Devices

Domino Dancing

Love Comes Quickly

Losing My Mind

(Stephen Sondheim cover)

You Were Always on My Mind

(Gwen McCrae cover)

Dreamland

Heart

It's Alright

(Sterling Void cover)

Vocal

Go West

(Village People cover)

It's a Sin



Encore:

West End Girls

Being Boring

