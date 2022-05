Δέκα τραγούδια των Pet Shop Boys που θέλουμε να ακούσουμε στο φετινό Release Athens!

Τζωρτζίνα Ντούτση

07/05/2022 06:55

Λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη περιοδεία των Pet Shop Boys που θα τους φέρει και στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens, βάζουμε σε μια σειρά μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της μεγάλης καριέρας τους.



Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από την τυχαία συνάντηση του Neil Tennant με τον Chris Lowe σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων, που οδήγησε στη δημιουργία του πιο επιτυχημένου ντουέτου της Μεγάλης Βρετανίας, του γκρουπ που καθόρισε την pop μουσική χάρη στις ακαταμάχητες μελωδίες του και τους πανέξυπνους στίχους.



Οι Pet Shop Boys μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 14 άλμπουμ, έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και έχουν γεμίσει στάδια και αρένες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με δύο χρόνια καθυστέρηση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι Pet Shop Boys θα κάνουν για πρώτη φόρα στην καριέρα τους ένα Greatest Hits Tour που ευτυχώς περιλαμβάνει μια στάση και στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου στην σκηνή του Release Athens, στην Πλατεία Νερού.



Όσοι τους έχουμε δει στις προηγούμενες επισκέψεις τους στην Ελλάδα, ακόμα θυμόμαστε το εντυπωσιακό και άκρως θεατρικό σόου τους. Μέχρι να το ξαναζήσουμε, θα δοκιμάσουμε να βάλουμε σε, χρονολογική, σειρά, δέκα -μόνο- από τα τραγούδια που θέλουμε να απολαύσουμε στο φετινό Release Athens!

West End Girls (1984)

Φαντάζει κάπως απίστευτο το γεγονός ότι η παρθενική κυκλοφορία του γκρουπ είναι αυτό το αξεπέραστο τραγούδι.



Και να σταματούσαν εδώ την καριέρα τους, κανείς δεν θα τους ξεχνούσε.

Opportunities (Let’s Make Lots of Money) [1985]

Μια σατιρική ματιά στο Θατσερισμό και τον καταναλωτισμό της εποχής. Το «Opportunities» είναι από εκείνα τα τραγούδια που μόνο οι Pet Shop Boys μπορούν να γράψουν.



Ο Tennant, πολύ εύστοχα, το χαρακτήρισε «punk disco».

Suburbia (1986)

«Θεώρησα πως ήταν πολύ καλή ιδέα να γράψω ένα τραγούδι για τα προάστια, για τη βία και τον αλκοολισμό που κρύβεται πίσω από τις δαντελένιες κουρτίνες».



Ίσως το πιο ποιητικό και φιλόδοξο τραγούδι που έγραψε ποτέ ο Neil Tennant.

It’s A Sin (1987)

Κύρια στιχουργική έμπνευση του κομματιού αποτελεί η καθολική ανατροφή του Tennant.

Το «It’s A Sin» είναι μια από τις πιο εθιστικές μελωδίες του γκρουπ, παραμένει αξεπέραστο και ένα από τα αγαπημένα της υπογράφουσας!

Rent (1987)

Ένας ακόμα θρίαμβος των Pet Shop Boys μέσα από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ «Actually» του 1987 και άλλη μια Top 10 επιτυχία.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Rent» ήταν το τρίτο single που κυκλοφόρησε από τον δίσκο και μιλάει για μια μια μονόπλευρη οικονομική σχέση.

Always On My Mind (1987)

Το γκρουπ, μεταξύ πολλών άλλων, ήταν εξαιρετικό στις διασκευές. Εδώ διασκευάζει Έλβις Πρίσλεϊ και ομολογουμένως πρόκειται για μεγάλο τόλμημα.



Η ματιά τους στο τραγούδι του «Βασιλιά» σάρωσε τα charts αλλά κυρίως μπήκε στη λίστα με τις κορυφαίες διασκευές όλων των εποχών.

Domino Dancing (1988)

Το πρώτο single του «Introspective» με την latin χροιά δεν είχε την αντίστοιχη, εμπορική επιτυχία των προκατόχων του με αποτέλεσμα ο Tennant να πιστέψει πως είχε έρθει το τέλος του ντουέτου.



Όπως έδειξε η ιστορία, ο Tennant έπεσε έξω!

Left To My Own Devices (1988)

Ο πιο χαρακτηριστικός στίχος του τραγουδιού, «Che Guevarra and Debussy to a disco beat» είναι η μόνη περιγραφή που χρειάζεται το «Left To My Own Devices».



Ένα ακόμα απίθανο single των Pet Shop Boys στην πρώτη τους, και άκρως επιτυχημένη απόπειρα να χρησιμοποιήσουν ορχήστρα.

Being Boring (1990)

Πρόκειται για μια από τις πλέον γενναίες στιγμές του γκρουπ!



Το «Being Boring» σχολιάζει ευθέως την επιδημία του AIDS και τις συλλογικές ενοχές που ένιωθε η gay κοινότητα της εποχής.

Go West (1993)

Ακόμα μια διασκευή που θέλουμε να ακούσουμε στην Πλατεία Νερού.



Αυτή τη φορά διασκευάζουν Village People και το τραγούδι «Go West», το οποίο στα χέρια των Pet Shop Boys, μεταμορφώνεται σε τεράστιο anthem.



Το Release Athens θα υποδεχτεί τους Pet Shop Boys την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους, οι Thievery Corporation και ο Κ. Βήτα.

Όλες οι πληροφορίες (line up, τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Release Athens.





Διαβάστε επίσης



Release Athens 2022 / Pet Shop Boys, Thievery Corporation, Κ. Βήτα - 30/6/22, Πλατεία Νερού