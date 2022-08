Οι 101 πιο τρομακτικές κινηματογραφικές στιγμές όλων των εποχών: Η σειρά που θα μας στοιχειώσει

Δείτε το τρέιλερ της νέας σειράς που θα μας παρουσιάσει τις πιο τρομακτικές σκηνές ταινιών θρίλερ στην ιστορία του κινηματογράφου.

Αν είστε φαν του κινηματογραφικού τρόμου, σας έχουμε καλά και ενδιαφέροντα νέα.



Το Shudder, η συνδρομητική πλατφόρμα του δικτύου AMC, που αποτελεί τον «παράδεισο» ταινιών του horror genre, ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα σειρά με τις 101 πιο τρομακτικές στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου (The 101 Scariest Horror Movie Moments of All Time).

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Shudder στις 7 Σεπτεμβρίου και το τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα σκορπάει ανατριχίλες!

Σημειώνεται ότι η σειρά θα αποτελείται από 8 εβδομαδιαία επεισόδια που θα κάνουν countdown για να μας αποκαλύψουν ποια σκηνή βρίσκεται στην πρώτη θέση.



Στην σύντομη σύνοψη της σειράς αναφέρεται «Σε αυτή τη νέα σειρά οκτώ επεισοδίων από τους παραγωγούς του Eli Roth's History of Horror, κορυφαίοι κινηματογραφιστές και ειδικοί του είδους γιορτάζουν και αναλύουν τις πιο τρομακτικές στιγμές των πιο επιτυχημένων ταινιών τρόμου που γυρίστηκαν ποτέ, εξερευνώντας πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι σκηνές και γιατί "έκαψαν} τους εγκεφάλους του κοινού σε όλο τον κόσμο».

Από την οθόνη μας αναμένεται να παρελάσουν μεγάλα ονόματα του κινηματογραφικού τρόμου και σκηνές που στοίχειωσαν τα όνειρά μας. Για την ιστορία, στο τρέιλερ βλέπουμε σκηνές από τις ταινίες: Jaws, It, Alien, The Shining, The Birds, Dawn of the Dead, The Exorcist, Carrie, Night of the Living Dead, The Evil Dead, Friday the 13th, Hereditary, Get Out, κ.ά.



Όσο περιμένουμε με... αγωνία να μάθουμε ποια είναι η πιο τρομακτική σκηνή ταινίας θρίλερ, όλων των εποχών, ας πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε...

Σχετικές ειδήσεις