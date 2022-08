Το Athens Comedy Festival επιστρέφει για τρεις ημέρες με πάνω από 40 κωμικούς

Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα των κωμικών και των γνωστών ηθοποιών που θα συμμετέχουν στο Athens Comedy Festival.

Από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου η μεγάλη αθηναϊκή γιορτή του stand up και της κωμωδίας επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ στο Faliro Summer Theater.



Για τρεις ημέρες, πάνω από 40 κωμικοί θα παρουσιάσουν καθιερωμένες και αγαπημένες παραστάσεις του Big Talk Live, Comedy Battle, Logopaignia, πολυσυλλεκτικά Comedy Club με 13 συμμετέχοντες κάθε φορά, αλλά και την επέτειο των 10 χρόνων του Κάψε το σενάριο.



Το Athens Comedy Festival 2022 έρχεται να επιβεβαιώσει τον θρίαμβο του stand up στην Ελλάδα που μέσα σε λίγα χρόνια γνώρισε τεράστια άνθηση και τώρα πια έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, ακόμη περισσότερο μετά την πανδημία. Αυτό αποδεικνύουν οι sold out σόλο παραστάσεις πολλών κωμικών που έχουν κερδίσει πια το δικό τους κοινό. Το ίδιο το φεστιβάλ, άλλωστε, αποτελεί μια από τις κομβικές στιγμές που έδωσαν τεράστια ώθηση στην εγχώρια «όρθια κωμωδία», γράφοντας ιστορία από σκηνής.

Όλοι οι κωμικοί που θα δούμε στο Athens Comedy Festival 2022

Θωμάς Ζάμπρας, Κώστας Μαλιάτσης Σάλας, Χρύσα Κατσαρίνη, Γιώργος Χατζηπαύλου, Κατερίνα Βρανά, Δημήτρης Χριστοφορίδης Μιχάλης Μαθιουδάκης, Βύρων Θεοδωρόπουλος, Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Στέλιος Ανατολίτης, Αριστοτέλης Ρήγας, Δημήτρης Δημόπουλος, Δημήτρης Δούκογλου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Ηλίας Φουντούλης, Ανδρέας Πασπάτης, Ήρα Κατσούδα, Blink Mike, Πάρις Ρούπος, Παναγιώτης Κούδας, Γιάννης Ρούσσος, Βαγγέλης Μουλαράς, Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος, Μιχάλης Σεβαστέρης, Ειρήνη Ξυγκάκη, Θανάσης Σαμαράς, Απόλλων Γαρπόζης, Αλέξανδρος Τιτκώβ, Οδυσσέας Μαυρομάτης, Δήμητρα Νικητέα, Άλεξ Κένσιν Αποστολόπουλος, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, Χάρης Νταρζάνος, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σπήλιος Φλώρος, Οδυσσέας Ντενίζ Ουρέμ, Μάριος Δημητρόπουλος, Κώστας Κρύος, Βαγγέλης Αναστασίου, Άγγελος Κυριακίδης, Μαρία Κουφομανώλη.

Guest συμμετοχή από τους:

Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Τόνια Σωτηροπούλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μελέτη Ηλία, Ευγενία Σαμαρά, Ησαΐα Ματιάμπα, Τζένη Θεωνά και Σπύρο Γραμμένο.



Πληροφορίες

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr – artinfo.gr

Πληροφορίες: 210 9213310

Διεύθυνση: Ολυμπιακό Ακίνητο TΑΕ KBO NTO

Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο, 10445

