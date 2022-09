Netflix: Τι θα γίνει με το «The Crown» μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Πηγές από την παραγωγή του The Crown αναφέρουν ότι τα γυρίσματα της 6ης σεζόν της σειράς του Netflix πρόκειται να σταματήσουν.

Μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών, ο Πίτερ Μόργκαν, δημιουργός του βραβευμένου με Emmy δράματος του Netflix «The Crown», χαρακτήρισε τη σειρά ως «ένα γράμμα αγάπης για εκείνη», παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς το σόου, έχει προσκαλέσει τη δυσαρέσκεια της βασιλικής οικογένειας.

Ο Μόργκαν, ο οποίος έγραψε επίσης το σενάριο της ταινίας The Queen του 2006, με πρωταγωνίστρια την Έλεν Μίρεν στον ρόλο της Ελισάβετ, αποκάλυψε επίσης σήμερα μέσω e-mail, ότι περιμένει ότι η παραγωγή της 6ης σεζόν του The Crown «θα σταματήσει τα γυρίσματα από σεβασμό» για κάποιο χρονικό διάστημα.



Το Netflix είχε από καιρό σχέδια σε εφαρμογή εάν η Βασίλισσα Ελισάβετ πεθάνει κατά τη διάρκεια προβολής του The Crown.



Το ίδιο είχε ξεκαθαρίσει στο ντεμπούτο της σειράς το 2016 και ο Στίβεν Ντάλντρι ένας από τους «αρχιτέκτονες» της επιτυχίας του The Crown και σκηνοθέτης ορισμένων από τα αρχικά επεισόδια της πρώτης σεζόν με την Κλερ Φόι ως πριγκίπισσα Ελισάβετ πριν ανέβει στο θρόνο, αναφέροντας ότι αν το σόου βρισκόταν παραγωγή θα σταματούσε για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.



«Κανείς από εμάς δεν ξέρει πότε θα έρθει εκείνη η ώρα, αλλά θα ήταν σωστό και πρέπον να δείξουμε σεβασμό στη Βασίλισσα. Θα ήταν ένας απλός φόρος τιμής και μια ένδειξη σεβασμού. Είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε», ανέφερε 2016 όταν το The Crown έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix.



«Είναι μια εξαιρετική γυναίκα και ο κόσμος θα στεναχωρηθεί», έλεγε τότε ο Ντάλντρι.



Το Netflix μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την παραγωγή της σειράς, μετά τον θάνατο της Βασίλισσας. Δημοσίευμα της New York Post ότι η παραγωγή θα θέσει σε εφαρμογή «τη δική της βερσιόν της "Γέφυρας του Λονδίνου"» σε περίπτωση που η σειρά βρίσκεται κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «τα γυρίσματα θα σταματήσουν αμέσως για τουλάχιστον μία εβδομάδα».



Θυμίζουμε ότι από το 2016 έως σήμερα, οι ηθοποιοί που έχουν υποδυθεί τη Βασίλισσα Ελισάβετ στο The Crown είναι η Φόι, η Ολίβια Κόλμαν και η Ιμέλντα Στόντον, η βασιλεία της οποίας πρόκειται να ξεκινήσει στο Netflix τον Νοέμβριο.



Ο Πίτερ Μόργκαν τόνισε ότι δεν θα κάνει άλλη δήλωση ή περαιτέρω σχόλιο για τον θάνατο της Βασίλισσας.



Σημειώνεται ότι η πέμπτη σεζόν του The Crown αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix τον Νοέμβριο.



Με πληροφορίες από Deadline και New York Post

Σχετικές ειδήσεις