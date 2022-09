Αυτές είναι οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 12 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Η νέα εβδομάδα στο Netflix δεν φέρνει κάποια δυνατή πρεμιέρα, έχει όμως αρκετές νέες σειρές και ταινίες που τραβάνε την προσοχή μας.



Η Εξαφάνιση στο Λόρενσκογκ, Το Καθολικό Σχολείο, to Broad Peak και το ντοκιμαντέρ Σκάνδαλο! Η Αποκαθήλωση της Wirecard είναι ορισμένες από το τις νέες κυκλοφορίες που αξίζουν μια ματιά.

Σειρές του Netflix

Εξαφάνιση στο Λόρενσκογκ (The Lørenskog Disappearance)

Κυκλοφορεί 14/9/2022



Μετά την εξαφάνιση της γυναίκας ενός δισεκατομμυριούχου, η αστυνομία της Νορβηγίας αντιμετωπίζει τον ξέφρενο Τύπο και τους δόλιους πληροφοριοδότες. Από αληθινά γεγονότα.



Heartbreak High

Κυκλοφορεί 14/9/2022



Μια εμπρηστική τοιχογραφία αποκαλύπτει τις μυστικές ξεπέτες στο Λύκειο Χάρτλεϊ. Η δημιουργός της, η Άμερι, πρέπει να αντιμετωπίσει τις δυσάρεστες συνέπειες στο περιθώριο.

Santo

Κυκλοφορεί 16/9/2022



Δύο αστυνομικοί (Μπρούνο Γκαλιάσο, Ραούλ Αρέβαλο) πρέπει να συνεργαστούν για να πιάσουν έναν καταζητούμενο έμπορο ναρκωτικών, το πρόσωπο του οποίου δεν έχει δει κανείς.

Fate: The Winx Saga: Σεζόν 2 (Fate: The Winx Saga: Season 2)

Κυκλοφορεί 16/9/2022



Οι μαθητές του Αλφία πρέπει να προστατέψουν τη Σολάρια από πανίσχυρους εχθρούς που ίσως βρίσκονται ήδη στο σχολείο, ενώ η Μπλουμ πασχίζει να ελέγξει τις δυνάμεις της.

Ταινίες του Netflix

Μπρόουντ Πικ (Broad Peak)

Κυκλοφορεί 14/9/2022



Αφού ανεβαίνει στο βουνό Μπρόουντ Πικ, ο Μάτσεϊ Μπερμπέκα μαθαίνει ότι το ταξίδι του ήταν ημιτελές. 25 χρόνια μετά, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε.



Το Καθολικό Σχολείο (The Catholic School)

Κυκλοφορεί 14/9/2022



Το 1975, τρεις μαθητές σε ένα φημισμένο καθολικό λύκειο αρρένων στη Ρώμη διαπράττουν ένα τρομερό έγκλημα που προκαλεί σοκ στους συμμαθητές και την κοινότητά τους.

DO REVENGE

Κυκλοφορεί 16/9/2022



Το άλλοτε πιο δημοφιλές κορίτσι σε ένα κυριλέ ιδιωτικό σχολείο και μια μαζεμένη νέα μαθήτρια κάνουν μια μυστική συμφωνία για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους.

Κάποτε Ήμουν Διάσημος (I Used to Be Famous)

Κυκλοφορεί 16/9/2022



Ο σταρ μιας παλιάς αγορίστικης μπάντας έχει μια δεύτερη ευκαιρία στην επιτυχία, όταν γνωρίζει έναν χαρισματικό νεαρό ντράμερ.

Πες Μου, Καθρέφτη (Mirror, Mirror)

Κυκλοφορεί 16/9/2022



Πέντε υπάλληλοι έρχονται αντιμέτωποι με τις επιθυμίες τους μιλώντας στον καθρέφτη, λίγο πριν από το πάρτι των 50ών γενεθλίων της εταιρείας καλλυντικών όπου εργάζονται.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αμαρτίες Μητρός (Sins of Our Mother)

Κυκλοφορεί 14/9/2022



Όταν τα παιδιά της Λόρι Βάλοου εξαφανίζονται, η αναζήτηση φέρνει στο φως ύποπτους θανάτους, έναν νέο σύζυγο με τις ίδιες απόψεις για το τέλος του κόσμου και έναν φόνο.

Σκάνδαλο! Η Αποκαθήλωση της Wirecard (Skandal! Bringing Down Wirecard)

Κυκλοφορεί 16/9/2022



Η νέα εταιρεία πληρωμών Wirecard συνεπήρε τον χρηματοπιστωτικό κλάδο με τη μεγάλη της επιτυχία, μέχρι που μια ομάδα επίμονων δημοσιογράφων αποκάλυψε μια τεράστια απάτη.

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 3 (Ada Twist, Scientist: Season 3

Κυκλοφορεί 12/9/2022



Η μικροσκοπική επιστήμονας Έιντα Τουίστ και οι δύο κολλητοί της θέτουν μεγάλα ερωτήματα – και συνεργάζονται για να ανακαλύψουν την αλήθεια για τα πάντα!

Διαστημικά Σκυλιά: Σεζόν 2 (Dogs in Space: Season 2

Κυκλοφορεί 15/9/2022



Πιάσε... έναν νέο πλανήτη! Με τη Γη να κινδυνεύει, απεγνωσμένοι επιστήμονες στέλνουν γενετικά βελτιωμένους σκύλους στο διάστημα για να βρουν έναν νέο κόσμο για κατοίκηση.









