Μπρους Σπρίνγκστιν: To «αφεντικό» επιστρέφει με νέο άλμπουμ

Το άλμπουμ «Only The Strong Survive» του Μπρους Σπρίνγκστιν είναι μια συλλογή από 15 μεγάλα σόουλ τραγούδια.

O Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφορεί νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Only The Strong Survive».

Το 21ο στούντιο άλμπουμ του «Αφεντικού» είναι μια συλλογή από 15 μεγάλα σόουλ τραγούδια των Motown, Gamble and Huff, Stax και πολλών άλλων δισκογραφικών εταιρειών.



Επίσης περιέχει guest φωνητικά από τον Sam Moore, καθώς και συμμετοχές από τους The E Street Horns, ενορχηστρώσεις από τον Rob Mathes, και backing vocals από τους Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins και Fonzi Thornton.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σχολίασε για τη νέα του δισκογραφική δουλειά: «Ήθελα να δημιουργήσω ένα album όπου απλά τραγουδάω. Και τι θα ήταν καλύτερο από το να τραγουδήσω κλασικά Αμερικάνικα τραγούδια από τα 60’s και 70’s; Εμπνεύστηκα από καλλιτέχνες όπως Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray και Scott Walker μεταξύ πολλών άλλων. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να αποδώσω φόρο τιμής σε όλους τους καλλιτέχνες—και των τρομερών μουσικών τους. Ο στόχος μου είναι το νεότερο κοινό να ζήσει την εμπειρία της ομορφιάς και της χαράς του άλμπουμ, όπως εγώ όταν το άκουσα ολόκληρο. Ελπίζω να το χαρείτε όταν το ακούτε όπως εγώ όσο το δημιουργούσα».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν γιορτάζει τους γλουκούς ήχους της σόουλ μουσικής με το ολοκαίνουριο άλμπουμ του.

Το Only The Strong Survive δημιουργήθηκε στο στούντιο Thrill Hill Recording του New Jersey, σε παραγωγή του Ron Aniello, με τεχνικό τον Rob Lebret και executive producer τον Jon Landau. Η κυκλοφορία αυτή είναι η 1η μετά το άλμπουμ του 2020 Letter To You, το οποίο βρέθηκε απευθείας στη κορυφή 11 χωρών.



Ο Σπρίνγκστιν ενώνει για μία ακόμη φορά τις δυνάμεις του με τη θρυλική E Street Band τον Φεβρουάριο του 2023 στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, η οποία μέχρι σήμερα έχει πουλήσει περισσότερα 1.6 εκατομμύρια εισιτήρια σε Αμερική και Ευρώπη.



Το άλμπουμ Only The Strong Survive, θα κυκλοφορήσει μέσω της Panik Records/Sony Music στις 11 Νοεμβρίου.





Το tracklisting του άλμπουμ

1. Only the Strong Survive

2. Soul Days feat. Sam Moore

3. Nightshift

4. Do I Love You (Indeed I Do)

5. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore

6. Turn Back the Hands of Time

7. When She Was My Girl

8. Hey, Western Union Man

9. I Wish It Would Rain

10. Don’t Play That Song

11. Any Other Way

12. I Forgot to Be Your Lover feat. Sam Moore

13. 7 Rooms of Gloom

14. What Becomes of the Brokenhearted

15. Someday We’ll Be Together





Διαβάστε επίσης





«Μαύρο Ρόδο»: Η Ελένη Βιτάλη ερμηνεύει το τραγούδι της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Το «Another Love» έγινε τραγούδι διαμαρτυρίας από τις γυναίκες στο Ιράν

O Τομ Χανκς κυκλοφορεί το πρώτο του μυθιστόρημα