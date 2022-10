Faust: Όλα τα live που έρχονται τον Νοέμβριο

Αναλυτικά το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του Νοεμβρίου στο Faust.

Οι Θεοδοσία Τσάτσου (η μεγάλη επάνοδος στα μουσικά!), Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Νίνα Λοτσάρη, Μυρτώ Βασιλείου, D3lta, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Ανδρόνικος + guests, αλλά και σημαντικοί djs θα παρουσιάσουν δυνατά live στη μουσική σκηνή του Faust τον Νοέμβριο.

Ένα ακόμα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει από βερολινέζικο καμπαρέ και dance νταλκάδες μέχρι jazz – blues και αγαπημένα ελληνικά.

Ό,τι επιθυμεί μουσικά η καρδιά σας, θα το βρείτε στο Faust!

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Guests: Μιρέλα Πάχου Αδάμ Τσαρούχης

Ένα live, με διάθεση να εξελιχθεί σε πάρτυ, ετοιμάζει ο Ανδρόνικος για την

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στο Faust. Στην πρώτη συναυλία της νέας σεζόν, ο καταξιωμένος ερμηνευτής προσκαλεί δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, την Μιρέλα Πάχου και τον Αδάμ Τσαρούχη.

Με το ταλέντο, τη ζωντάνια και τα τραγούδια τους θα φτιάξουν ένα μοναδικό live, με χιούμορ και μουσικές εκπλήξεις. Στη μέχρι τώρα πορεία του, ο Ανδρόνικος συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως τον Στέφανο Κορκολή, τον Αντώνη Μιτζέλο, την Πέννυ Μπαλτατζή τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Κώστα Χατζή, τον Λάκη Παπαδόπουλο, την Ευσταθία και άλλους.

Mαζί του οι μουσικoί:

Γιώργος Πανταζής, ηλεκτρικό πιάνο

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος, ηλεκτρική κθάρα

Αλέξης Νασσάτι, ηλεκτρικό μπάσο

Χρήστος Μούχλιας, τύμπανα

INFO:

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 7 ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

DEERISLND

Η ομάδα του DEERISLND σας καλεί στο Faust Bar Theatre Arts για μια βραδιά υπό τους ρυθμούς της techno. Στη σκηνή του Faust θα ανέβουν καλλιτέχνες με εμπειρία στον χώρο της Afro house, melodic techno και progressive techno. Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:30 σε ένα πάρτυ που θα κρατήσει μέχρι το πρωί.

Τι είνα το « Deerislnd »;

Πρόκειτα για μία παρέα ανθρώπων που γνωριστηκαν στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους ραστώνης στην Ελαφόνησο, πριν μερικά χρόνια. Άλλωστε και το ονομα τους προέρχεται απο εκει: Deer + Island = ελάφι + νησί (a.k.a. Ελαφόνησος). ΟΚ, μπορεί με τις ονοματοδοσίες να μην το «έχουν» τόσο πολύ, αλλά με μουσική τους είναι ευτυχώς πιο δημιουργικοί!

Ξεκίνησαν, λοιπόν, τα πρώτα τους πάρτυ στην παραλία του Σίμου, χωρίς να έχουν φανταστεί ποτέ ότι ένα χρόνο αργότερα θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε μερικά από τα γνωστότερα αθηναϊκά στέκια, αλλά και σε μαγαζιά των Κυκλάδων και του Ιονίου.

Όπως λέει και ο Αργύρης Καλουδάκης, ένας από τους βασικούς συντελεστές του project: «Ο βασικός λόγος για τον οποιο πιστεύουμε πως φτασαμε έως εδώ είναι γιατί το ζουμε ολοι μαζι σαν παρεα. Σας προκαλώ/προσκαλώ να ακολουθήσετε μία ημέρα το βαν σε κάποιο απο τα σημεια που κανει στάση για να παίξει τη μουσική του και, αναμφίβολα, θα νιώσετε και εσείς το άκρως ζεστο vibe της παρεας του Deer».

Διάρκεια προγράμματος: 23:30 – 06:00



ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ - Μια νεράιδα με ρέντα!

Παρέα με τους Γιάννη Δίσκο στο κλαρίνο, τον Γιώργο Ντινακο στις κιθάρες (flamenco) και τον Μιχάλη Μπακάλη στα κρουστά, σε ηχους λαϊκούς και παραδοσιακούς. Φωνη που περιέχει τα λαϊκά τσακίσματα και τον τσαμπουκά της ροκ. Με καταγωγή από τη Σουηδία και την Κρήτη. Αυτό το ετερόκλητο ταίριασμα κουβαλάει αρμονικά επάνω της η Αννα Ψυχογιού.

Η νέα φωνή που έκανε αμέσως αίσθηση και μάγεψε τον Διονύση Σαββόπουλο, που την κάλεσε πρώτη - πρώτη να εμφανιστεί στα νέα πρόσωπα του Άλσους. Τον Μανώλη Λιδάκη, που βρήκε σ’ αυτήν την ιδανική φωνή για τις εμφανίσεις το,υ αλλά και τους εκρηκτικούς Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Με πρόγραμμα με έντονο λαϊκό ηχόχρωμα, αλλά και της πατρίδας της Κρήτης. Με λαϊκά και ρεμπέτικα σεκλέτια και μ’ ένα πλατύ χαμόγελο και αγάπη για το τραγούδι που κάνει τις παρέεςνα γιορτάζουν και να τραγουδούν. Κάθε εμφάνιση της Αννας Ψυχογιού είναι μια γιορτή, ένα «μουσικό ξέδομα» όπως μια Νεράιδα μόνο ξέρει να στήνει..

Θα είναι για μια εμφάνιση στο Faust στο κέντρο της Αθήνας 6 Νοεμβρίου.

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 8€ (δεν περιλαμβάνει ποτό)

ΤΡΙΤΗ 8 & 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ D/αλκ/ance

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, γνώριμος στη μουσική σκηνή του Faust, εδώ και μια δεκαετία, επιστρέφει με ένα τρίο υπέροχων μουσικών πολυεργαλείων για μια σειρά απο θεότρελα live.

Στις κιθάρες και στα synths ο Γρηγόρης Ελευθέριου.

Στο μπάσο και το κοντραμπάσο ο Νίκος Λιάσκος.

Στο μπουζούκι και στο μπαγλαμά ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκης.

Πλήκτρα, beat, κιθάρες, μπουζούκια, μπαγλαμάδες, κοντραμπάσα και λουπαδόροι θα ταράξουν τη σκηνή του Faust σε μια σειρά από twisted covers τραγουδιών που όλοι αγαπήσαμε, αλλά ποτέ δε φανταζόμασταν οτι θα τ’ ακούγαμε έτσι.

R n’ Β hits απ’ τα 00s, pop τραγούδια της 90s παιδικότητας μας, η ροκ εφηβεία μας, ρεμπέτικα και λαϊκά απ’ όλες τις δεκαετίες περνάνε μέσα από την μπάντα και φτάνουν σε σας γκρουβάτα και χορευτικά και ατμοσφαιρικά και νταλκαδιάρικα και παράξενα.

Μαζι μ’ αυτά η μπάντα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και πρωτότυπο υλικό σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου. Ένα live γι’ αυτούς που ερωτεύτηκαν, γι αυτούς που πόνεσαν, γι αυτούς που έχουν σεβντά και θέλουν τον πόνο τους να τον χορέψουν και να τον τραγουδήσουν.

Σε κάθε live μία guest έκπληξη θα έρχεται να συνομιλήσει με τη μπάντα για αυτό το βάσανο του νταλκά και να τραγουδήσει το δικό της πόνο.

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 7€ (δεν περιλαμβάνει ποτό)



ΠΕΜΠΤΗ 10 & 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ

Πού να 'σαι τώρα... πού γυρνάς;

Για δύο συλλεκτικές εμφανίσεις στη σκηνή του Faust!

H Θεοδοσία Τσάτσου, μετά από μακρόχρονη απουσία, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα χαρίσει στο κοινό δύο μοναδικές βραδιές στην ατμοσφαιρική σκηνή του Faust την Τετάρτη 10 και 24 Νοεμβρίου.

Mια φωνή που γράφει στην ψυχή και την καρδιά δεν ξεχνιέται... λείπει. Και η Θεοδοσία έλειψε πολύ. Μέσα από αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις, αναζητά εκ΄ νέου την επαφή της με το κοινό, ύστερα από μία περίοδο ενδοσκόπησης, όπου η δημιουργικότητα έρεε σε διαφορετικά κανάλια.

Με καταγωγή από την Αυστραλία, η Θεοδοσία Τσάτσου μας συστήθηκε με το συγκρότημα «Μπλε», και έκανε τεράστια επιτυχία. Τραγούδια όπως το «Φοβάμαι» και «Νιώθω Ενοχές» είναι χαραγμένα στη μουσική μας ιστορία. Από το ‘99 και έπειτα παρουσίασε εξαιρετικές σόλο δουλειές με τα άλμπουμ «Ύποπτος Κόσμος », «Κόκκινο» και « Αγαπήσου», ενώ είχε ιδιαίτερες συνεργασίες όπως με τους Πυξ-Λαξ στην επιτυχία «Μόνο για κείνη μη μου λες». Τραγούδια της όπως το μαγευτικό «στη Θάλασσα» και το νοσταλγικό «Πού να ‘σαι τώρα» αγαπήθηκαν από ετερόκλητο κοινό. Η μουσική της βουτά στους ήχους της soul των blues του funk της pop, αλλά σχεδόν πάντα υπάρχει κάτι το ροκ που πηγάζει από την ανατρεπτική προσωπικότητα.

Η προσήλωση της Θεοδοσίας σε αυτό που προστάζει η ψυχή της, διατήρησε την ανεξαρτησία της και χάρισε στο κοινό αξέχαστες ερμηνείες. Ιδιαίτερες είναι και οι διασκευές τραγουδιών άλλων δημιουργών που επιλέγει στα live της, τα οποία και απογειώνει. Μαζί με την ανεπιτήδευτη και, συνάμα, θεατρική σκηνική της παρουσια, η πολύ δεμένη και groovy μπάντα της θα μεταφέρει το κοινό στο πλούσιο σύμπαν της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τετάρτη 10 & 24 Νοεμβρίου 2022

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 10€ (εισιτήριο θεάματος, δεν περιλαμβάνει ποτό)

Προπώληση: GR



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

D3LTA

Μετά τη sold out live του Οκτωβρίου, την Παρασκευή11 Οκτωβρίου, ο D3lta επιστρέφει στο Faust για ένα ακόμα δυνατό live! Ο Ελληνοβρετανός τραγουδιστής και songwriter D3lta μας συστήθηκε επίσημα το 2021 μέσα από τρία νέα τραγούδια, τα Hypocrites, Hey You και φυσικά το hit single Strange (κυκλ. τον Απρίλιο) που συνεχίζει να ακούγεται δυνατά σε ραδιόφωνα, Shazam και Spotify. O D3lta γράφει ο ίδιος μουσική και στίχους δίνοντας στα τραγούδια του μια true rock χροιά η οποία χαρακτηρίζει και τον ήχο των ζωντανών του εμφανίσεων! Το καλοκαίρι που αφήνει πίσω του είναι - όπως λέει - once in a lifetime! Στις 27 Ιουνίου βρέθηκε στη σκηνή του Release Athens με τους London Grammar δικαιώνοντας με την glam rock εμφάνισή του την επιλογή του ως opening act. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα ακόμη σημαντικό live σε ένα φεσιτιβαλ στην Πολωνία, στο ιδιο line-up με τον James Bay. Ο D3lta ταξιδεύει συχνά στη Μ. Βρετανία και, όπως έκανε και το προηγούμενο χρόνο, θα συνεχίσει και αυτή τη σεζόν να κάνει δυνατά gigs σε γνωστά club του Λονδίνου. Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου ο D3lta θα δώσει μία ακόμα εκρηκτική συναυλία σε ένα highly recommended live στο stage του Faust.

Ώρα έναρξης: 22.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η μουσική σκηνή του Faust μετατρέπεται στο...

Kabarett Katakombe

Η Βίκυ Βολιώτη με μία ομάδα νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών παρουσιάζει ένα αλλιώτικο μουσικοθεατρικό θέαμα από Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη για λίγες μονο παραστάσεις, στη μουσική σκηνή του Faust.

Στο Kabarett Katakombe σας περιμένουν εννέα παράξενα πλάσματα. Δεν είναι σαν και σας. Και μπορεί να έχουν ασυνήθιστη όψη, όμως έχουν να σας πουν πολλά... Πλησιάστε ν' ακούσετε. Δώστε προσοχή σε ό,τι σας ψιθυρίσουν στο αυτί. Μην αρνηθείτε να χορέψετε μαζί τους, όταν σας αγκαλιάσουν, μουρμουρίστε μαζί τους τα τραγούδια που θα σας μάθουν.

Και ποιος ξέρει; Αν τους φερθείτε τρυφερά μπορεί να σας φανερώσουν πολλά μυστικά. Σκεφτείτε έξυπνα κι αυτά ίσως σας χαρίσουν το κλειδί που σφραγίζει το κουτί της Πανδώρας...



⦋Καμπαρέ: είδος θεάματος όπου οι καλλιτέχνες χρησιμοποιώντας ως όχημα έκφρασης το θέατρο, το χορό, το τραγούδι, τα ακροβατικά, τις μαριονέτες, όλα, σε μια σαγηνευτική μίξη, μιλούν ελεύθεροι για τα πάντα, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Θέαμα κυνικό, σκληρό και σκανδαλιστικό. Άνθισε στο Βερολίνο την εποχή του Μεσοπολέμου⦌.

Σύλληψη, δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία

Βίκυ Βολιώτη

Κείμενα

Θοδωρής Αθερίδης, The Boy, Μίνως Θεοχάρης, Κική Μαυρίδου, Εύη Δόβελου κ.ά.

Παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν (με αλφαβητική σειρά)

Ιουλία Αγαλίδου

Τζοάννα Αγγελή

Ελωρίς Αλπανίδου

Δημήτρης Κολλιός

Άγγελος Λιάγκος

Ελένη Μπίκου

Κώστας Τσακίρογλου

Έλενα Σταύρου

Βασιλική Χρυσικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πρεμιέρα: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Κάθε Τετάρτη στη μουσική σκηνή του Faust για λίγες παραστάσεις

Ώρα: 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 10€

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, Μυρτώ Βασιλείου, έρχεται στο Faust!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 & 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Νίνα Λοτσάρη - Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

La pasión

Δύο ερμηνευτές με πολυδιάστατη μουσική «προσωπικότητα», η Νίνα Λοτσάρη & ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, ενώνονται για μία σειρά εμφανίσεων, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και Παρασκευή 2 & 9 Δεκεμβρίου στην ατμοσφαιρική σκηνή του Faust.

Διασκευασμένα, αλλά και πρωτότυπα, τραγούδια από την αμερικανική σχολή της Jazz, Βlues & Μusical συναντούν διαχρονικές επιτυχίες από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ακούσματα του Bregovic «μπλέκονται» με το «Summertime». Το «Phantom of the Opera» δένει με το «Besame Mucho» και όλα συνδυάζονται με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια του Χιώτη, του Μουζάκη, του Πλέσσα, δημιουργώντας μια συναρπαστική set list.

Με πλούσια συναυλιακή & θεατρική εμπειρία, ο καθένας ξεχωριστά, μαζί με την τετραμελή τους ορχήστρα, παρουσιάζουν από κοινού, ένα πρόγραμμα διεθνών απαιτήσεων.

La pasiòn… Νίνα Λοτσάρη & Σταύρος Σαλαμπασόπουλος σε μια μουσική «συνάντηση» γεμάτη φινέτσα, φρεσκάδα, ενέργεια & πάθος!

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική επιμέλεια : Κωνσταντίνος Παγιάτης

Κωνσταντίνος Λέπουρης, φωτογραφία

Νίκος Τσαούσης, εκτέλεση παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνίες: 25/11 & 2, 9/12

Ώρα έναρξης: 22:30

Είσοδος: 15€ (εισιτήριο θεάματος, δεν περιλαμβάνει ποτό)



Για κρατήσεις θέσεων:

FAUST

Τ. 210 3234095

Email: info@faust.gr

