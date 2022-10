Έρχεται η Γιορτή του Σινεμά: Δείτε όλες τις ταινίες με 2 ευρώ

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου πάμε σε όποιο σινεμά θέλουμε για να απολαύσουμε την αγαπημένη μας ταινία με εισιτήριο 2 ευρώ!

Tην Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, ημέρα Γιορτής του Σινεμά, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την αγαπημένη μας συνήθεια με ενιαία τιμή εισιτηρίου 2 ευρώ. Ένας καλός λόγος για να παρακολουθήσετε ένα blockbuster, μια κωμωδία ή ένα δράμα στη μεγάλη οθόνη.

Η Γιορτή του Σινεμά μας προσκαλεί να επιλέξουμε τις ταινίες που θέλουμε να δούμε, σε όποιον κινηματογράφο επιθυμούμε, σε όλη την Ελλάδα!

Η ενέργεια αυτή διοργανώνεται από τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών και έχει την υποστήριξη των επιχειρήσεων των κινηματογραφικών αιθουσών πανελλαδικά.

Οι ταινίες που θα μπορούν να δουν οι θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα είναι οι εξής:

- Εισιτήριο στον Παράδεισο (Ticket to Paradise)

- Minions 2: Η Ανοδος του Γκρου (The Rise of Gru)

- Ο Aγνωστος (The Stranger)

- Χαμογέλα (Smile)

- ΕΟ

- Η Tελευταία Nύχτα με τις Mάσκες (Halloween Ends)

- Για την Κιάρα (A Chiara)

- Η Πρόσκληση (The Invitation)

- Black Adam

- Κοίτα τους πώς τρέχουν (See Ηow they Run)

- Εκεί που Zούμε

- Εκεί που Tραγουδάνε οι Kαραβίδες

- Το Τρίγωνο της Θλίψης (The Triangle of Sadness)

- Πνεύμα από Σπίτι (Finnick)

- Ο Kοτολαγός και το Xάμστερ του Σκότους (Chickenhare and the hamster of darkness)

- Tad, H Σμαραγδένια Πλάκα (Tad he Λost explorer and the curse of the Mummy)

- H DC Λεγεώνα από τα Σούπερ-Κατοικίδια (DC League of Super-Pets)

- Το Φως του Διαβόλου (Prey for the Devil)

- Καρό Νίντζα: Επικίνδυνη αποστολή (Checkered Ninja 2)





Διαβάστε επίσης





Σινεμά: Τρόμος στο ελληνικό box office

Ο Χάρισον Φορντ μπαίνει στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel

Ο Σταλόνε δίνει πόνο στο επίσημο τρέιλερ της σειράς «Tulsa King»